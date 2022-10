Manchester City dostal mastnú pokutu, dôvodom je vniknutie priaznivcov na hraciu plochu po zisku titulu

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub Manchester City dostal pokutu vo výške 260-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 300-tisíc eur, za vniknutie fanúšikov na hraciu plochu v májovom súboji proti Aston Ville. "The Citizens" v uvedenom zápase triumfovali 3:2 a spečatili zisk majstrovského titulu, čo sa priamo na ihrisku rozhodli osláviť priaznivci klubu. To sa nestretlo s pochopením anglickej Futbalovej asociácie (FA), ktorá majstrovi vyrubila pokutu.Po minulej sezóne je Manchester City už osemnásobný anglický šampión, predtým získal tituly aj v ročníkoch 1936/1937, 1967/1968, 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019 a 2020/2021. Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu v spomenutom stretnutí prehrávali s Aston Villou už 0:2, no tri góly v záverečnej štvrťhodine súboja znamenali zisk troch bodov a titul.Šlo o duel posledného 38. kola a ak by "The Citizens" iba remizovali, titul by pripadol pre konkurenčný FC Liverpool . Takto klub z Manchestru získal za celú sezóne o jeden bod viac ako jeho konkurent a obhájil prvenstvo."Klub sa priznal, že nedokázal zabezpečiť, aby sa jeho diváci... správali usporiadane a zdržali sa výhražného a násilného správania pri vstupe na ihrisko po záverečnom hvizde," uvádza sa v zdôvodnení FA pri udelený finančného postihu. Pokuta by možno bola nižšia, ak by priaznivci Manchestru City na hracej ploche nenapadli brankára súpera a pri oslavách nezlomili brvno jednej z bránok.