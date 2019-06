HEX oslávia 30 rokov na scéne troma špeciálnymi koncertami na KEĎ SME S VAMI TOUR Foto: Viktor Cicko HEX oslávia 30 rokov na scéne troma špeciálnymi koncertami na KEĎ SME S VAMI TOUR Foto: Viktor Cicko

Foto: Viktor Cicko Foto: Viktor Cicko

HEX 30 / KEĎ SME S VAMI TOUR 2019

22.11. Bratislava - Stará Tržnica

26.11. Žilina - Dom Odborov

27.11. Košice – Historická radnica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (OTS) - Tisícky koncertov, desiatky úspešných hitov, 9 štúdiových, dva výberové albumy a mnohé významné hudobné ceny. To je jedna z našich najúspešnejších kapiel, ktorá oslavuje 30 rokov na hudobnej scéne. Peter „Ďuďo“ Dudák, Martin „Fefe“ Žúži, Tomáš „Yxo“ Dohňanský a Tibor „Tybyke“ Szabados znejú lepšie ako kedykoľvek predtým a dokážu to na troch exkluzívnych koncertoch na HEX 30 / KEĎ SME S VAMI TOUR. V Bratislave, Žiline a Košiciach si pozývajú špeciálnych hostí a zahrajú prierez celou tvorbou od prvého hitu „Madelaine“ až po megaúspešnú skladbu „Oteckovia“!Čím starší, tým lepší! To sú Ďuďo, Yxo, Fefe a Tybyke, ktorí majú za sebou už 30 rokov na hudobnej scéne. Skupina HEX dnes patrí medzi ikony slovenskej hudby, jej vznik sa datuje do roku 1989.„S Ďuďom sme boli medzi siedmou a ôsmou triedou v pionierskom tábore. Vtedy strašne fičala Tublatanka a my sme si hovorili, že by sme aj my mali založiť kapelu. Tak vznikla skupina Hexenšus, a neskôr, keď sme to začali brať trochu vážnejšie, tak sme to skrátili na HEX, aby to lepšie vyniklo,“ spomínaSpevák, autor hudby a producent HEXu Peter Dudák má hudobné vzdelanie, od šiestich rokov sa učil hrať na klavír a vyštudoval Vysokú školu múzických umení.„Pre mňa bol dôležitý moment v prvej triede na gymnáziu, kedy sme boli na výlete vo vtedy ešte východnom Nemecku a tam som po prvýkrát počul skupinu Cure. A doniesol som si odtiaľ nahratú kazetu. Tým sa zmenil môj hudobný vkus, ktorý som priniesol aj do našej tvorby. Rád si spomínam na revolučné mesiace, kedy sme nacvičovali náš prvý koncert v tejto zostave,“ s úsmevom hovoríPrvý koncert odohrali HEX 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. A odvtedy sa zloženie kapely nezmenilo, kapelu tvoria Peter „Ďuďo“ Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin „Fefe“ Žúži, gitara, Tomáš „Yxo“ Dohňanský, basová gitara a Tibor „Tybyke“ Szabados, bicie.„Dokonale si pamätám rok 1990, keď som sa zoznámil s Dušanom Slimákom. Ten ma zaviedol ku skupine HEX, kam som sa následne infiltroval a doteraz sme spolu,“ konštatuje bubeníkÚspešným skladateľským tandemom v skupine HEX je dvojica Peter Dudák a Martin Žúži, ktorí majú na konte megahity „Keď sme sami“, „Nikdy nebolo lepšie“ či „V piatok podvečer“.„Mali sme veľké šťastie na zloženie kapely. Skupiny sa rozpadajú z dvoch hlavných dôvodov, buď tam príde nejaká závislosť či drogy, pretože je to náročné a nevydržia ten tlak okolia. Druhým dôvodom sú individuality vnútri kapely. Keď sú na smetisku dvaja kohúti, ktorí majú príliš veľké ego, tak si myslia, že každý to dokáže sám lepšie. U nás bola dobrá konštelácia, s Ďuďom nám funguje skladateľská chémia a chalani to výborne dopĺňajú,“ prezradil textár a gitarista30. narodeniny oslávi HEX na troch exkluzívnych koncertoch v Bratislave, Žiline a Košiciach. Fanúšikovia sa môžu tešiť na prierez celou tvorbou kultovej bratislavskej kapely od prvého hitu „Madelaine“ až po megaúspešnú skladbu „Oteckovia“. Nebudú chýbať špeciálni hostia, ktorých kapela prezradí postupne.„Na koncert si pozveme špeciálnych hostí - bývalých členov kapely, muzikantov, ktorí s nami spolupracovali a ľudí, ktorých si vážime. Chceme vyskúšať aj nové aranžmány k niektorým pesničkám a akustické verzie skladieb. A plánujeme aj dychovú sekciu. Jedným z jej členov bude aj hráč na trúbke Peter Leto, ktorý s nami už hrá a má 30 rokov. Čiže toľko, koľko my oslavujeme,“ s úsmevom uzatváraVstupenky na HEX 30 KEĎ SME S VAMI TOUR 2019 si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/hex-30-ked-sme-s-vami-tour-2019/ Informácie o skupine nájdete na http://www.hex.sk/