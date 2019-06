Na stanici BBC mala premiéru Mercuryho dosiaľ neznáma skladba

Freddie Mercury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. júna (TASR) - Dosiaľ nezverejnená skladba zosnulého britského speváka Freddieho Mercuryho mala premiéru na rozhlasovej stanici BBC Radio 2; po desaťročnom pátraní po nezvestnom vokálnom parte.Skladba s názvom Time Waits For No One (Čas nečaká na nikoho) bola pôvodne súčasťou muzikálu Time z roku 1986, ktorý sa hrával v londýnskom West Ende. Verzia zverejnená v tom čase obsahovala Mercuryho hlas a desiatky vrstiev sprievodných vokálov.Prvotná verzia skladby zo skúšky a so sprievodom klavíra, obsahujúca odlišné prevedenie spevu, však bola objavená až nedávno, informovala vo štvrtok BBC. Pieseň napísal Dave Clark z popovej skupiny Dave Clark Five, známej v 60. rokoch. Clark cítil, že demonahrávka má kvality, ktoré dokončenej verzii chýbali.povedal Clark pre BBC.Clark objavil demonahrávku po desaťročnom pátraní v roku 2017. Po tom, ako bol izolovaný Mercuryho hlas, Clark priviedol do štúdia pôvodného hráča na klávesové nástroje Mikea Morana, ktorý nahral nový klavírny podklad. Výsledkom je svieža, oklieštená verzia skladby, ktorá kladie dôraz na surové emócie Mercuryho hlasu.Frontman rockovej skupiny Queen sa však na samotnom muzikáli odmietol zúčastniť. Nahrávka bola v roku 1986 menším hitom a dostala sa na 32. miesto britského rebríčka.Clark bol Mercuryho blízkym priateľom od roku 1976, keď sa obaja stretli v zákulisí koncertu skupiny Queen v londýnskom Hyde Parku. Clark bol aj pri Mercuryho smrteľnej posteli v novembri 1991, keď spevák podľahol ochoreniu AIDS.Time Waits For No One je "prvou" novou zverejnenou hudbou Freddieho Mercuryho od vlaňajšieho uvedenia životopisného filmu Bohemian Rhapsody, ktorý zarobil 903 miliónov dolárov a získal štyroch Oscarov.