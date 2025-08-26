|
Utorok 26.8.2025
|Denník - Správy
26. augusta 2025
HEX uzavrie oslavy 35 rokov koncertom v obľúbenej Banskej Štiavnici
Slovenská hudobná legenda HEX sa blíži k vyvrcholeniu svojho jubilejného turné HEX 35. Po sérii vypredaných koncertov čaká fanúšikov finálna bodka – 29. augusta 2025 na amfiteátri v nádhernej Banskej Štiavnici.
Zdieľať
Kapela si na túto rozlúčku pripravila skutočne výnimočný program. Nielenže sa na pódiu predstaví v rozšírenej zostave, ale večer prinesie aj pesničky, ktoré fanúšikovia na bežných koncertoch nemajú možnosť počuť a spomienku na Ďuďa.
HEX vo veľkom štýle
Okrem stabilnej zostavy HEX-u vystúpi na pódiu aj klávesák Mišo Veselský a dychová sekcia v zložení Jozef Chorvát (trombón), Samuel Šimek (trúbka) a Ján Slezák (saxofón). „Chceme, aby mal tento koncert jedinečnú atmosféru a aby si ho ľudia zapamätali ako oslavu hudby, priateľstva a všetkého, čo sme za tie roky spolu zažili,“ hovorí Yxo.
Zaznie dvojhodinový prierez hitmi, ktoré sa stali súčasťou viacerých generácií – od skladieb z 90. rokov, cez piesne, ktoré definovali 2000. roky, až po novšie kúsky. Fanúšikov potešia aj piesne, ktoré kapela bežne naživo nehrá.
Viac než len koncert
Podujatie nebude len o hudbe. V priestore amfiteátra bude sprístupnená výstava fotografií z 35-ročnej histórie HEX-u, vrátane záberov, ktoré doteraz neboli nikde publikované. Chýbať nebude ani špeciálny merchandise k výročiu
Spomienka na Ďuďa
Finálny koncert turné však bude mať aj silný emotívny rozmer – bude zároveň spomienkou na speváka Petra „Ďuďa“ Dudáka, ktorý navždy zostáva neoddeliteľnou súčasťou príbehu HEX-u. „Ďuďo je stále s nami. Každá pieseň, každý koncert, každý potlesk publika nesie aj jeho odkaz. V Štiavnici mu preto chceme vzdať úctu a poďakovať za všetko, čo priniesol nám aj fanúšikom,“ hovorí Yxo.
Lístky miznú
Očakávania sú veľké – a podľa všetkého pôjde o jeden z najemotívnejších koncertov HEX-u za posledné roky. „Banská Štiavnica má neopakovateľnú atmosféru, a preto sme ju vybrali ako miesto, kde sa s turné rozlúčime,“ dodáva Yxo.
Vstupenky na HEX 35 – finále v Štiavnici sú v predaji v sieti Predpredaj.sk. „Lístky miznú rýchlo, preto odporúčame nenechávať to na poslednú chvíľu,“ odkazuje kapela svojim fanúšikom.
Vstupenky: https://lnk.sk/epst0
