Hiddink sa stal koučom futbalovej reprezentácie Číny do 21 rokov

Guus Hiddink, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 10. september (TASR) - Holanďan Guus Hiddink sa stal trénerom futbalovej reprezentácie Číny do 21 rokov. Jeho hlavným cieľom bude prebojovať sa s tímom na OH 2020 v Tokiu. V pondelok o tom informovala Čínska futbalová asociácia (CFA).Hiddink naposledy pôsobil ako dočasný kouč v Chelsea Londýn v sezóne 2015/2016. Počas svojej trénerskej kariéry viedol viacero reprezentačných výberov, s Holandskom i Kórejskou republikou sa dostal až do semifinále MS v rokoch 1998 resp. 2002. Viedol aj národné tímy Austrálie, Ruska a Turecka. Na klubovej úrovni bol trénerom PSV Eindhoven, Fenerbahce Istanbul, Valencie, či Realu Madrid.Sedemdesiatjedenročný Holanďan má za úlohu dostať Čínu na olympijský futbalový turnaj v Tokiu cez úspešné účinkovanie na ázijskom šampionáte hráčov do 23 rokov. Kvalifikácia odštartuje v marci 2019. Čínska futbalová reprezentácia sa na OH naposledy predstavila v roku 2008, keď krajina hostila olympiádu v Pekingu. Hiddink bude na novom poste zarábať približne štyri milióny eur ročne po zdanení, informoval portál CGTN.