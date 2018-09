Basketbalový klub MBK Handlová sa dohodol na spolupráci s M. Čekovským

Michal Čekovský, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 10. septembra (TASR) - Vedenie basketbalového klubu MBK Handlová sa dohodlo na spolupráci s dvadsaťštyriročným reprezentačným pivotom Michalom Čekovským. Odchovanec košického basketbalu tak skompletizoval handlovský tucet mien, ktoré budú v sezóne 2018/2019 hrať za Baník.Čekovský odštartoval kariéru v košickom klube KAC Jednota, odkiaľ ešte vo veľmi mladom veku prestúpil do Považskej Bystrice. Na Považí bol zverencom svojho súčasného trénera Petra Tordu.skonštatoval Torda pre klubový web.Vo svojich šestnástich rokoch sa Čekovský dostal do hľadáčika európskeho veľkoklubu Partizan Belehrad. V Srbsku pôsobil dve sezóny, od roku 2011 do roku 2013. V spomínanom období obliekal dres juniorského tímu. V sezóne 2013/2014 odišiel zo Srbska do španielskeho tímu Cannarias Basketball Academy, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na Euroleague Nike International Junior Tournament a je účastníkom rôznych turnajov po území USA. Na jednom z turnajov si svojimi výkonmi získal pozvánku na univerzitu do Marylandu Terrapins, ktorá v rámci súťaže NCAA spadá do veľmi populárnej konferencie Big Ten.zhodnotil pôsobenie v USA Čekovský. Vo svojej poslednej univerzitnej sezóne odohral 28 zápasov, v ktorých nastupoval v priemere na sedemnásť minút a zaznamenával 6,4 bodu a tri doskoky na jedno stretnutie.V Marylande pôsobil od roku 2014 a štúdium na univerzite zavŕšil v aktuálnom kalendárnom roku, keď sa vrátil späť do Európy. Iba nedávno sa dohodol na kontrakte so srbským tímom FMP Belehrad, no zmluvu napokon rozviazal.vysvetlil Čekovský.