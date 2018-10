Higuain vyšiel s pravdou von: Pre toto som musel odísť z Juventusu

Gonzalo Higuain, archívna snímka. Foto: TASR/AP Gonzalo Higuain, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Miláno 19. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Gonzalo Higuain povrdil, že vedenie turínskeho Juventusu si vynútilo jeho odchod do AC Miláno, aby uvoľnil miesto pre Portugalčana Cristiana Ronalda."Nebolo to moje rozhodnutie. Jednoducho mi oznámili, že viac tu zostať nemôžem a klub hľadá riešenie celej situácie," vyjadril sa Higuain pre Gazzetta dello Sport. "Pre Juve som urobil všetko. Darilo sa nám a vyhrávali sme tituly, ale keď sa klub rozhodol kúpiť Cristiana, chceli urobiť kvalitatívny posun dopredu. Cítil som, že vo vzťahu medzi mnou a klubom sa niečo zmenilo. V tej situácii bolo pre mňa najlepšie riešenie AC Miláno," vysvetlil Argentínčan.Tridsaťročný útočník pôsobil v Juventuse od roku 2016, keď prestúpil z Neapolu za 90 miliónov eur. Za "Starú dámu" nastúpil v 105 zápasoch a pripísal si 55 gólov.Momentálne sa však Higuain sústredí na kariéru v Miláne: "Snaha klubu je vyhrať všetky súťaže, ktoré hráme. Ja osobne chcem strieľať veľa gólov, aby sme sa mohli vrátiť do Ligy majstrov. Chcem vyhrať Európsku ligu alebo Taliansky pohár, bude to ťažké, ale musíme tomu veriť."