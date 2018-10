Quick je po zranení späť v prvom tíme LA. Čo to znamená pre Budaja?

Jonathan Quick (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 19. októbra (TASR) - Vedenie tímu zámorskej NHL Los Angeles Kings poslalo slovenského hokejového brankára Petra Budaja späť na farmu do Ontaria Reign v AHL. Do zostavy "kráľov" sa po doliečení zranenia v dolnej časti tela vrátil Jonathan Quick.Pri jeho zranení pôsobil v úlohe jednotky počas piatich zápasov Jack Campbell. Budaj sa dostal do bránky jediný raz, keď pri sobotňajšej prehre s Ottawou vystriedal Campbella v polovici zápasu za stavu 1:4. Tridsaťšesťročný Slovák kryl 10 z 11 striel "senátorov", prekonal ho iba Trevor Lewis v 36. minúte. Informoval o tom portál ontarioreign.com.