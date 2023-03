Hirman odmieta obvinenia liberálov z machinácií so slovenským zlatom

HBÚ podávalo riskantné žaloby

Namiesto zlata sa ťaží ruda

9.3.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman odmieta akékoľvek obvinenia z machinácií so slovenským zlatom.Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) v reakcii na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá tvrdí, že Himran sa len nečinne prizerá, ako sa za pár drobných zo Slovenska vyváža naše nerastné bohatstvo. Ministerstvo zdôrazňuje, že tvrdenia strany SaS sú zavádzajúce.Rezort hospodárstva sa podľa vlastných slov po prevzatí úradu Hirmanom vývozom nerastného bohatstva zo Slovenska zaoberá.„Zdôrazňujeme, že v uvedenej záležitosti ide o dlhodobý právny problém - a to hneď vo viacerých normách - ktorým sa predchádzajúce vedenie MH SR a Hlavného banského úradu (HBÚ) vôbec nezaoberalo," konštatuje rezort hospodárstva a dodáva, že bývalé vedenie HBÚ podalo žaloby, ktoré sú vzhľadom na nedoriešenie legislatívnych otázok pre SR značne rizikové.Podľa ministerstva v tejto veci poukazuje na rozpor v právnych normách aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) „MH SR preto v uvedenej záležitosti postupuje tak, aby boli chránené nielen záujmy SR, ale aby súčasne Slovensko neutrpelo ujmu v dôsledku nesprávne podaných a neobhájiteľných žalôb," konštatuje.Dôležitým cieľom ministra je podľa neho najmä reálne a odborné vyriešenie vecnej podstaty problému súvisiaceho s ťažbou a vývozom nerastného bohatstva, na ktorom MH SR bude ďalej spolupracovať s NKÚ a ďalšími zainteresovanými stranami.Podľa vyjadrenia SaS vykazuje Slovenska banská spoločnosť, ktorá prevádzkuje baňu Rozália, namiesto zlata ťažbu “polymetalickej rudy”. V prípade zlata je pritom poplatok odvedený štátu vo výške 5 % hodnoty vyťaženej suroviny, pri polymetalickej rude sú to 2 %.„Takúto rudu Slovenská banská spoločnosť spracuje a vyvezie do zahraničia, extrahuje z nej zlato a následne ho predá,“ uviedol poslanec Karol Galek s tým, že spoločnosť zarobí a Slovensko tak ročne prichádza približne o pol milióna eur.