Matovič by hodil rozhodnutie o migoch na Čaputovú, ale sú vraj rôzne právne názory (video)

Zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky

Fico nezvládol novelizáciu ústavy

9.3.2023 (SITA.sk) - Také zásadné rozhodnutie, ako je odovzdanie stíhačiek Mig-29 , by nemala robiť len jedna inštitúcia, myslia si v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Na tlačovej besede to uviedol jeho predseda Igor Matovič . Pripustil, že jestvujú právne názory, že by toto rozhodnutie mohla učiniť vláda, keďže nejde o zásadné zahraničnopolitické rozhodnutie.V OĽaNO sú ale toho názoru, že rozhodnutie by nemalo by len na vláde a považujú za vhodné, aby sa zmenou ústavy presunula kompetencia aj na hlavu štátu.„Tak ako dnes parafuje iné, omnoho menej závažné rozhodnutia, aby pani prezidentka, keď vláda toto rozhodnutie urobí, aby ho musela podpísať ona, ako človek, ktorý bol volený v priamych voľbách, s najsilnejším mandátom so všetkých politikov na Slovensku," uviedol Matovič.Podotkol však, že jestvujú aj názory, že ide o zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky, a teda by o tom nemal rozhodovať ani parlament, ani vláda a ani prezidentka.Podľa lídra OĽaNO predseda stany Smer-SD Robert Fico nezvládol novelizáciu ústavy po páde vlády Ivety Radičovej a zabudol presunúť túto kompetenciu z vlády na prezidenta.Matovič tvrdí, že kompetencia rozhodovať o zásadných zahraničnopolitických otázkach v súčasnosti chýba, čo v kontexte vojenského konfliktu na Ukrajine označil za paradoxné.Myslí si, že je potrebné presunúť, v situácii, keď vláda padne, prípadne je dočasne poverená, túto kompetenciu na hlavu štátu, ktorá je vrchným veliteľom ozbrojených síl. OĽaNO plánuje na nasledujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR predložiť pozmeňujúci návrh.V druhom čítaní je tam ústava a Matovič verí, že sa im podarí nájsť ústavnú väčšinu. Myslí si, že i Fico či predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini by chceli mať poistku, aby o takejto závažnej záležitosti nerozhodovala len vláda, ale aby ju musel odobriť prezident SR.