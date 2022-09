Hirman: Sme vo veľmi ťažkej situácii, ale ideme bojovať za túto krajinu spoločne

Krajina čelí kríze

Odborník na energetiku

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Keď je kríza, keď je zle, treba bojovať. Takto okomentoval prijatie ponuky stať sa ministrom hospodárstva nový šéf rezortu Karel Hirman „Všetci spoločne sme vo veľmi ťažkej situácii, vidíme to v celej Európe, je to globálny problém, takže kedy, ak nie teraz, treba ísť do boja, aby sme všetci spoločne túto krízu ustáli, aby sme išli ďalej," povedal pri jeho predstavovaní premiérom Eduardom Hegerom.Podľa Hirmana žijeme dobu, akú sme ešte nezažili. Odmietol, že by bol jeho príchod na čelo ministerstva hospodárstva v tejto dobe politickou samovraždou.„Ideme bojovať za túto krajinu spoločne, áno, bude to niečo stáť, na to, aby sme to všetci spoločne v kľude a v pokoji a so zachovaním výroby a životnej úrovne prekonali toto obdobie," zhrnul nástupca Richarda Sulíka Ako doplnil premiér Heger, všetci vymenovaní ministri sú odborníci, ktorí zabezpečia kontinuitu. Vyjadril im pritom plnú odbornú, ale aj politickú podporu.„Som si istý, že uchopia opraty od prvého dňa profesionálne a na maximum," skonštatoval. V súvislosti s Karlom Hirmanom vyzdvihol jeho predchádzajúce pôsobenie. „Vyštudoval ťažbu ropy a plyny, čo viac potrebujete pre tento čas," povedal.Karel Hirman je odborník v oblasti energetiky, ktorý pôsobil ako poradca premiérky Ivety Radičovej , ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka , ale aj ako expert na energetiku v tíme poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.Pôsobil tiež ako manažér a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.