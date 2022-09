Čaputová sa správa ako Sorosova kraslica, podľa Fica odignorovala milión podpisov a opäť zmarila referendum (video)

Sorosova kraslica

Pristúpenie k nátlaku

13.9.2022 - Prezidentka odignorovala dohromady milión podpisov. Ide o brutálny zásah do pravidiel demokracie na Slovensku. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico . Prezidentka podľa neho zmarila referendum už v roku 2021, lebo mala pokyn udržať vládu Igora Matoviča Eduarda Hegera (obaja OĽaNO) pri moci.Vyhlásil, že zmarenie referenda zopakovala a nechala vláde ďalšie mesiace existencie, hoci ani parlament ani vláda podľa Fica nefungujú. Avizoval, že po začatí riadnej schôdze Národnej rady SR budú požadovať, aby prvým bodom bola novela Ústavy SR, ktorou by sa zaistilo, že predčasné voľby by sa dali dosiahnuť ako referendom, tak i ústavným zákonom. Dodal, že od toho, ako s touto požiadavkou naložia členovia vládnej koalície, sa bude odvíjať podpora Smeru pre akékoľvek návrhy v NR SR.K novému ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi sa vyjadril, že ho nepozná, no to, že má na určité záležitosti iný odborný názor, môže vyvolávať zaujímavé pnutie. Nových ministrov zahraničných vecí Rastislava Káčera a hospodárstva Karola Hirmana označil Fico za "Sorosov výber" a prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa neho správa ako "Sorosova kraslica".Je podľa neho neuveriteľné, že dala na ústavný súd otázku, či si ľudia želajú demisiu vlády, no dodal, že to musela urobiť, lebo potrebujú vládu, ktorá bude napĺňať Sorosove predstavy o protiruských sankciách a schváli akúkoľvek medzinárodnú blbosť. „A nad týmto všetkým stojí prezidentka," dodal Fico. Prezidentka podľa predsedu strany Smer-SD nezabezpečuje riadny chod ústavných orgánov, ale riadny chod Sorosových záujmov na Slovensku.Už aj vo vládnej koalícii sú podľa neho poslanci, ktorí považujú predčasné voľby za najlepšie riešenie. Fico ich označil za jediné riešenie a nerozumie, prečo prezidentka nevyhlásila referendum napríklad na začiatok novembra. Vzápätí ale dodal, že je to preto, lebo dostala pokyn, aby dala tejto vláde ešte niekoľko mesiacov.Keďže prezidentka podľa neho nekoná a porušuje Ústavu SR, je potrebné pristúpiť k demokratickým silovým riešeniam v podobe nátlaku. Pôvodne Smer-SD ohlasoval veľký protivládny protest na 19. septembra, no v tej dobe nemohli predvídať, že dôjde k úmrtiu britskej kráľovnej, ktorej pohreb pripadol na rovnaký dátum.Vzhľadom na to Fico nechce dať médiám priestor, aby týmto pohrebom prekryli akýkoľvek míting. Protivládny protest sa z tohto dôvodu presúva na utorok 20. septembra a začne sa o 17:00 pred Prezidentským palácom. Z organizačného hľadiska podujatie zabezpečí strana Smer-SD, skladať sa bude z dvoch častí, a to občianskej a politickej. Avizoval tiež ďalšie protesty, napríklad na 17. novembra.