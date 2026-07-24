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24. júla 2026
Historická dráma Generál Golian otvorí 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik
Prvé dni od zverejnenia teaseru ukázali, že diváci majú o film veľký záujem. Medzinárodný filmový festival Cinematik otvorí očakávaná historická dráma Generál Golian. Film režiséra
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24.7.2026 (SITA.sk) - Prvé dni od zverejnenia teaseru ukázali, že diváci majú o film veľký záujem.
Medzinárodný filmový festival Cinematik otvorí očakávaná historická dráma Generál Golian. Film režiséra Juraja Štepku tak do Piešťan na 21. ročník festivalu prinesie portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín Slovenska. Zároveň bude pripomienkou, že boj za demokraciu a slobodu nie je iba témou minulosti, ale aj súčasnosti. Snímka bude mať na festivale slávnostnú premiéru aj za účasti tvorcov a hereckého obsadenia.
Organizátori priblížili, že film divákov vráti do obdobia Slovenského národného povstania a prostredníctvom postavy generála Jána Goliana priblíži dramatické udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska. Film sa pritom nesústredí iba na vojenské rozhodnutia, ale aj na dilemy človeka, ktorý je zodpovedný za osudy tisícov ľudí.
„Generála Goliana som videl ešte pred niekoľkými mesiacmi a vzápätí som bol presvedčený o tom, že ide o film, ktorý by malo vidieť čo najväčšie spektrum divákov. V čase, keď Európa opäť čelí nárastu extrémizmu, relativizovaniu dejín a neonacistickým prejavom, považujem vznik takéhoto filmu za mimoriadne dôležitý,“ člen programového tímu festivalu Peter Konečný.
Zároveň ocenil, že tvorcovia filmu diváka nepoučujú a nevytvárajú ani zjednodušujúci historický výklad. Podľa Konečného ide o silný filmový príbeh, ktorý ukazuje cenu slobody a odvahy. „Práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje našu prítomnosť,“ doplnil Konečný.
V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Vo filme zaznie až šesť jazykov - slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina, čo podčiarkuje multikultúrny rozmer Slovenského národného povstania.
Konečný je presvedčený, že tento film si zaslúži postavenie otváracieho titulu. Cinematik podľa jeho slov dlhodobo podporuje slovenské filmy, ktoré otvárajú dôležité spoločenské témy. „Generál Golian nie je len kvalitne nakrútenou historickou drámou, ale aj pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Som presvedčený, že jeho uvedenie na otvorení festivalu je symbolickým gestom aj jasným odkazom, že kvalitná kinematografia môže byť zároveň silnou spoločenskou výpoveďou,“ doplnil Konečný.
Prvé dni od zverejnenia teaseru ukázali, že diváci majú o film veľký záujem. Na platforme YouTube si ho pozrelo viac ako 100-tisíc divákov. Zaradil sa tak medzi najsledovanejšie ukážky slovenského filmu za ostatné obdobie. Generál Golian tak patrí medzi najočakávanejšie domáce filmové udalosti roka. Festival Cinematik sa tento rok bude konať od 8. do 13. septembra. Počas šesťdňového programu ponúkne desiatky filmových zážitkov. Festival passy sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.
Zdroj: SITA.sk - Historická dráma Generál Golian otvorí 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný filmový festival Cinematik otvorí očakávaná historická dráma Generál Golian. Film režiséra Juraja Štepku tak do Piešťan na 21. ročník festivalu prinesie portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín Slovenska. Zároveň bude pripomienkou, že boj za demokraciu a slobodu nie je iba témou minulosti, ale aj súčasnosti. Snímka bude mať na festivale slávnostnú premiéru aj za účasti tvorcov a hereckého obsadenia.
Organizátori priblížili, že film divákov vráti do obdobia Slovenského národného povstania a prostredníctvom postavy generála Jána Goliana priblíži dramatické udalosti, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska. Film sa pritom nesústredí iba na vojenské rozhodnutia, ale aj na dilemy človeka, ktorý je zodpovedný za osudy tisícov ľudí.
Silný príbeh o slobode a odvahe
„Generála Goliana som videl ešte pred niekoľkými mesiacmi a vzápätí som bol presvedčený o tom, že ide o film, ktorý by malo vidieť čo najväčšie spektrum divákov. V čase, keď Európa opäť čelí nárastu extrémizmu, relativizovaniu dejín a neonacistickým prejavom, považujem vznik takéhoto filmu za mimoriadne dôležitý,“ člen programového tímu festivalu Peter Konečný.
Zároveň ocenil, že tvorcovia filmu diváka nepoučujú a nevytvárajú ani zjednodušujúci historický výklad. Podľa Konečného ide o silný filmový príbeh, ktorý ukazuje cenu slobody a odvahy. „Práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje našu prítomnosť,“ doplnil Konečný.
V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter, Rainer Wöss, Zoe Straub a ďalší. Vo filme zaznie až šesť jazykov - slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina, čo podčiarkuje multikultúrny rozmer Slovenského národného povstania.
Film si svoj titul zaslúži
Konečný je presvedčený, že tento film si zaslúži postavenie otváracieho titulu. Cinematik podľa jeho slov dlhodobo podporuje slovenské filmy, ktoré otvárajú dôležité spoločenské témy. „Generál Golian nie je len kvalitne nakrútenou historickou drámou, ale aj pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť. Som presvedčený, že jeho uvedenie na otvorení festivalu je symbolickým gestom aj jasným odkazom, že kvalitná kinematografia môže byť zároveň silnou spoločenskou výpoveďou,“ doplnil Konečný.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/film-general-golian-prve-ukazky-fotografie/">Film Generál Golian, prvé ukážky (fotografie)
Prvé dni od zverejnenia teaseru ukázali, že diváci majú o film veľký záujem. Na platforme YouTube si ho pozrelo viac ako 100-tisíc divákov. Zaradil sa tak medzi najsledovanejšie ukážky slovenského filmu za ostatné obdobie. Generál Golian tak patrí medzi najočakávanejšie domáce filmové udalosti roka. Festival Cinematik sa tento rok bude konať od 8. do 13. septembra. Počas šesťdňového programu ponúkne desiatky filmových zážitkov. Festival passy sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.
Zdroj: SITA.sk - Historická dráma Generál Golian otvorí 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik © SITA Všetky práva vyhradené.
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