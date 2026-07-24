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24. júla 2026
Na Bratislavskom hrade aj v centre mesta ožije história. Korunovačné dni ponúknu desiatky podujatí – VIDEO, FOTO
Program odštartuje už v piatok večer. Program tohtoročných Bratislavských korunovačných dní ...
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Program tohtoročných Bratislavských korunovačných dní (BKD) sa začne už v piatok podvečer. Organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) pozýva návštevníkov na tradičné podujatie, ktoré potrvá až do nedele 26. júla a pripomenie korunováciu Márie Terézie. Hlavný program sa začne o 17.00 na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava aj veľkolepý rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie.
„Sobota bude už tradične hlavným dňom Bratislavských korunovačných dní," konštatuje BTB. Program na Bratislavskom hrade otvorí o 12.30 sokoliarske vystúpenie, na ktoré nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu, výcviku vojska z 18. storočia a vystúpenie historických zástavníkov. „O 15.30 vyrazí z Bratislavského hradu pompézny korunovačný sprievod, ktorý prejde historickým centrom mesta až na Hlavné námestie, kde sa o 16.00 začne ďalší program," dodáva turistická organizácia.
Nedeľa bude patriť rodinám s deťmi
Na Hlavnom námestí diváci uvidia šermiarske duely, vystúpenie historických zástavníkov, dobové tance či slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie, ktorú stvárni herečka Dominika Morávková. Sobotný program ukončí korunovačný koncert v Katedrále sv. Martina. „V podaní organu, huslí a sopránu na ňom zaznejú od 20.00 do 21.00 hod. diela Mozarta, Liszta, Bacha, Vivaldiho a Schneidera-Trnavského," približuje BTB.
Nedeľa bude patriť najmä rodinám s deťmi. „Na Hlavnom námestí čaká návštevníkov od 10.00. do 18.00 bohatý program, počas ktorého uvidia divadlo O troch princeznách a drakovi, bábkové divadlo Príbeh o rytierovi Samovi, ale aj napínavé rytierske súboje," pokračuje turistická organizácia.
Návštevníci uvidia aj kópiu koruny
Počas celého víkendu budú pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky, výstavy a výnimočne sprístupnené presbytérium Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci.
Návštevníci si budú môcť na Bratislavskom hrade pozrieť aj vernú kópiu uhorskej koruny či spoznať ďalšie príbehy spojené s korunovačnou históriou Bratislavy. „Stopy korunovačnej minulosti sú v meste prítomné dodnes – od pozlátenej uhorskej koruny na vrchole veže Katedrály sv. Martina až po Bratislavský hrad, kde Mária Terézia prijímala zástupcov stavov a kde sa podľa dobových správ cítila ako doma," uzatvára BTB.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/bratislavske-korunovacne-dni-2025-fotografie-3/">Bratislavské korunovačné dni 2025 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Na Bratislavskom hrade aj v centre mesta ožije história. Korunovačné dni ponúknu desiatky podujatí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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