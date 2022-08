Historická Kochova záhrada už nebude ďalej chátrať, Vallo predstavil plány obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky

Jediná svojho druhu na Slovensku

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Historickú Kochovu záhradu v bratislavskom Starom Meste po rokoch znova otvárajú pre verejnosť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo Magistrát záhradu po nadobudnutí pozemkov sprístupňuje návštevníkom, otvorená bude sedem dní v týždni. Polhektárový areál medzi Partizánskou a Bartoňovou ulicou prešiel základnou údržbou a doplnili ho o bratislavské lavičky a mobiliár Sadni si.Kochova záhrada je národná kultúrna pamiatka, pôvodne bola vybudovaná ako záhrada pre pacientov sanatória, dnes je jedinou svojho druhu na Slovensku.Cieľom mesta je Kochovu záhradu v najbližšom období komplexne obnoviť. „Jedinečný areál s historickou hodnotou – Kochova záhrada – bol dlhé roky uzatvorený a bez potrebnej starostlivosti. Z iniciatívy neziskovej organizácie Národný Trust boli v Kochovej záhrade v uplynulých rokoch realizované udržiavacie práce a rôzne aktivity smerujúce k ochrane tohto vzácneho areálu," priblížil magistrát.Vlastníkom Kochovej záhrady bolo ešte donedávna Ministerstvo vnútra SR , od ktorého ju hlavné mesto v rámci majetkovo-právneho vysporiadania získalo do vlastníctva.Zámenu v decembri minulého roka odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo, formálne sa však mesto stalo vlastníkom iba v júni tohto roka.„Ihneď po nadobudnutí Kochovej záhrady mesto pristúpilo k potrebnému odbornému ošetreniu drevín a k vyčisteniu priestoru, aby bol priechodný a bezpečný pre všetkých záujemcov, ktorí si budú chcieť záhradu prísť pozrieť a stráviť v nej čas," vysvetlilo mesto.„V prvom kroku sme záhradu vyčistili a otvárame ju, súčasne pripravujeme projekt jej komplexnej obnovy, ktorý si tento areál po dlhých rokoch nepochopiteľného chátrania zaslúži,“ povedal primátor.„Kochova záhrada bola po prebratí nepriechodná, našli sme tu niekoľko vyvrátených stromov, celkovo sme odtiaľto vyviezli viac ako 10 ton biologického aj komunálneho odpadu, ktorý sa tu za roky nazbieral. Z priestorov sme odstránili graffiti, vyčistili sme chodníky, osadili bezpečnostnú kameru a informačné tabule,“ doplnila hlavná koordinátorka projektu obnovy Kochovej záhrady Zuzana Stanová.Počas najbližších mesiacov bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu Kochovej záhrady, na ktorej bude mesto spolupracovať s Fakultou architektúry STU a Krajským pamiatkovým úradom.Cieľom je záhradu kompletne zrevitalizovať do jesene roku 2024. Kochova záhrada je otvorená od pondelka do piatku v čase od 14:00 do 20:00 a počas víkendov od 11:00 do 20:00. Vstup do areálu je z Bartoňovej ulice. Areál je monitorovaný bezpečnostnou kamerou v správe Mestskej polície Bratislava.