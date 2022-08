Kollár nemá problém v komunálnych voľbách podporiť kandidáta aj z hnutia Republika. Ide o to, aký to je človek, vyhlásil

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sme rodina podporí v blížiacich sa komunálnych voľbách na post primátora Bratislavy súčasného starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého . Uviedol to predseda Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii V politike na TA3.„My budeme podporovať pána Kusého na primátora a v rámci komunálu si môžu predsedovia spolupracovať naprieč celým politickým spektrom," povedal Kollár.S hnutím Republika odmieta spolupracovať, ale zároveň uviedol, že nemá problém podporiť kandidáta strany Republika. „Ide o to, aký to je človek," povedal Kollár.V župných voľbách podporovať súčasného predsedu bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu neplánujú, chcú totiž podporiť kandidáta strany Za ľudí