|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júna 2026
Historická návšteva. Indický premiér Naréndra Módí prvýkrát zavíta na Slovensko
Tagy: indicko-slovenské vzťahy
Počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim. Indický premiér Naréndra Módí navštívi Slovensko v ...
Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - Počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim.
Indický premiér Naréndra Módí navštívi Slovensko v dňoch 14. až 16. júna. Pôjde o historicky prvú návštevu predsedu vlády Indie na Slovensku od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Ako referuje oficiálny web indického premiéra, počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim.
Módí pricestuje na Slovensko na pozvanie premiéra Fica. Hlavnou témou rokovaní majú byť obchodné a investičné vzťahy, ako aj spolupráca v automobilovom a železničnom priemysle. Očakáva sa tiež diskusia o nových možnostiach hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.
Návšteva nadväzuje na sériu vzájomných kontaktov na vysokej úrovni. V apríli 2025 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadí Murmúová a vo februári tohto roka sa prezident Pellegrini zúčastnil na podujatí zameranom na umelú inteligenciu v Indii.
Podľa slovenského veľvyslanca v Indii Róberta Maxiána bude návšteva „historická, strategická a symbolická“ a môže priniesť ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblastiach obchodu, investícií, kybernetickej bezpečnosti, zelenej energetiky či umelej inteligencie.
„Je to skutočne historická návšteva. Premiéri Indie a Slovenska sa nikdy osobne nestretli. Je to teda historická, strategická a tiež symbolická návšteva,“ povedal Maxián podľa webu NewKerala.com v rozhovore pre ANI.
India patrí medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta a s viac ako 1,4 miliardy obyvateľov predstavuje významný trh pre európske firmy. Slovensko v nej vidí perspektívneho partnera najmä v automobilovom priemysle, strojárstve, energetike a informačných technológiách.
Rokovania by sa mali dotknúť aj možností ďalších investícií, technologickej spolupráce a rozvoja obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Indiou.
Zdroj: SITA.sk - Historická návšteva. Indický premiér Naréndra Módí prvýkrát zavíta na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Indický premiér Naréndra Módí navštívi Slovensko v dňoch 14. až 16. júna. Pôjde o historicky prvú návštevu predsedu vlády Indie na Slovensku od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Ako referuje oficiálny web indického premiéra, počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim.
Módí pricestuje na Slovensko na pozvanie premiéra Fica. Hlavnou témou rokovaní majú byť obchodné a investičné vzťahy, ako aj spolupráca v automobilovom a železničnom priemysle. Očakáva sa tiež diskusia o nových možnostiach hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.
Návšteva nadväzuje na sériu vzájomných kontaktov na vysokej úrovni. V apríli 2025 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadí Murmúová a vo februári tohto roka sa prezident Pellegrini zúčastnil na podujatí zameranom na umelú inteligenciu v Indii.
Podľa slovenského veľvyslanca v Indii Róberta Maxiána bude návšteva „historická, strategická a symbolická“ a môže priniesť ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblastiach obchodu, investícií, kybernetickej bezpečnosti, zelenej energetiky či umelej inteligencie.
„Je to skutočne historická návšteva. Premiéri Indie a Slovenska sa nikdy osobne nestretli. Je to teda historická, strategická a tiež symbolická návšteva,“ povedal Maxián podľa webu NewKerala.com v rozhovore pre ANI.
India patrí medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta a s viac ako 1,4 miliardy obyvateľov predstavuje významný trh pre európske firmy. Slovensko v nej vidí perspektívneho partnera najmä v automobilovom priemysle, strojárstve, energetike a informačných technológiách.
Rokovania by sa mali dotknúť aj možností ďalších investícií, technologickej spolupráce a rozvoja obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Indiou.
Zdroj: SITA.sk - Historická návšteva. Indický premiér Naréndra Módí prvýkrát zavíta na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: indicko-slovenské vzťahy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko už nie je tiger strednej Európy, ekonomika zaostáva a odborníci varujú pred ďalším úpadkom
Slovensko už nie je tiger strednej Európy, ekonomika zaostáva a odborníci varujú pred ďalším úpadkom
<< predchádzajúci článok
V Medzilaborciach oslávia 35 rokov Svetového kongresu Rusínov
V Medzilaborciach oslávia 35 rokov Svetového kongresu Rusínov