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12. júna 2026

Historická návšteva. Indický premiér Naréndra Módí prvýkrát zavíta na Slovensko


Tagy: indicko-slovenské vzťahy

Počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim. Indický premiér Naréndra Módí navštívi Slovensko v ...



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india_modi_47508 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim.


Indický premiér Naréndra Módí navštívi Slovensko v dňoch 14. až 16. júna. Pôjde o historicky prvú návštevu predsedu vlády Indie na Slovensku od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Ako referuje oficiálny web indického premiéra, počas pobytu pod Tatrami sa stretne s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim.

Módí pricestuje na Slovensko na pozvanie premiéra Fica. Hlavnou témou rokovaní majú byť obchodné a investičné vzťahy, ako aj spolupráca v automobilovom a železničnom priemysle. Očakáva sa tiež diskusia o nových možnostiach hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.

Návšteva nadväzuje na sériu vzájomných kontaktov na vysokej úrovni. V apríli 2025 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadí Murmúová a vo februári tohto roka sa prezident Pellegrini zúčastnil na podujatí zameranom na umelú inteligenciu v Indii.

Podľa slovenského veľvyslanca v Indii Róberta Maxiána bude návšteva „historická, strategická a symbolická“ a môže priniesť ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblastiach obchodu, investícií, kybernetickej bezpečnosti, zelenej energetiky či umelej inteligencie.

„Je to skutočne historická návšteva. Premiéri Indie a Slovenska sa nikdy osobne nestretli. Je to teda historická, strategická a tiež symbolická návšteva,“ povedal Maxián podľa webu NewKerala.com v rozhovore pre ANI.

India patrí medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta a s viac ako 1,4 miliardy obyvateľov predstavuje významný trh pre európske firmy. Slovensko v nej vidí perspektívneho partnera najmä v automobilovom priemysle, strojárstve, energetike a informačných technológiách.

Rokovania by sa mali dotknúť aj možností ďalších investícií, technologickej spolupráce a rozvoja obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Indiou.


Zdroj: SITA.sk - Historická návšteva. Indický premiér Naréndra Módí prvýkrát zavíta na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: indicko-slovenské vzťahy
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