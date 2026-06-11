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11. júna 2026
V Medzilaborciach oslávia 35 rokov Svetového kongresu Rusínov
Medzilaborce boli v roku 1991 dejiskom historicky prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorý odštartoval novú etapu rozvoja rusínskeho národného života po páde totalitného režimu. Medzilaborce sa počas ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Medzilaborce boli v roku 1991 dejiskom historicky prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorý odštartoval novú etapu rozvoja rusínskeho národného života po páde totalitného režimu.
Medzilaborce sa počas najbližšieho víkendu stanú centrom rusínskeho spoločenského, kultúrneho a duchovného života. Od piatka 12. do nedele 14. júna sa tam uskutočnia celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku spojené s pripomenutím 35. výročia založenia Svetového kongresu Rusínov. Informoval o tom Rusínska obroda na Slovensku, ktorá podujatie organizuje spolu so Svetovým kongresom Rusínov, Svetovou radou Rusínov, mestom Medzilaborce a ďalšími partnermi.
Ako pripomenul predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, práve Medzilaborce boli v roku 1991 dejiskom historicky prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorý podľa organizátorov odštartoval novú etapu rozvoja rusínskeho národného života po páde totalitného režimu. Súčasné oslavy majú pripomenúť význam tohto míľnika a zhodnotiť vývoj rusínskeho hnutia za uplynulých 35 rokov.
Program sa začne v piatok večer besedou s priamymi účastníkmi prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorí sa podelia o spomienky na udalosti z roku 1991. Nasledovať bude spoločenské stretnutie domácich a zahraničných hostí. Sobotný program otvorí odborná konferencia venovaná 35. výročiu Svetového kongresu Rusínov. Historici, odborníci a predstavitelia rusínskych organizácií z viacerých krajín budú diskutovať o histórii, význame a budúcnosti medzinárodného rusínskeho hnutia. Popoludní sa uskutoční pietny akt a krojovaný sprievod mestom.
Hlavným bodom programu bude sobotný galaprogram celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku v amfiteátri v Medzilaborciach, ktorý od 16:00 predstaví rusínsku hudbu, spev, tanec a folklórne tradície z rôznych regiónov. Večerný program ponúkne premietanie filmu Potopa, spojeného s diskusiou s tvorcami a predstaviteľmi hlavných postáv. Podujatie vyvrcholí v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a účasťou predstaviteľov rusínskej komunity na svätej liturgii v Medzilaborciach.
Organizátori pozývajú na podujatie nielen Rusínov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o históriu, folklór a kultúrne tradície. Oslavy sa konajú s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Zdroj: SITA.sk - V Medzilaborciach oslávia 35 rokov Svetového kongresu Rusínov © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzilaborce sa počas najbližšieho víkendu stanú centrom rusínskeho spoločenského, kultúrneho a duchovného života. Od piatka 12. do nedele 14. júna sa tam uskutočnia celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku spojené s pripomenutím 35. výročia založenia Svetového kongresu Rusínov. Informoval o tom Rusínska obroda na Slovensku, ktorá podujatie organizuje spolu so Svetovým kongresom Rusínov, Svetovou radou Rusínov, mestom Medzilaborce a ďalšími partnermi.
Ako pripomenul predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, práve Medzilaborce boli v roku 1991 dejiskom historicky prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorý podľa organizátorov odštartoval novú etapu rozvoja rusínskeho národného života po páde totalitného režimu. Súčasné oslavy majú pripomenúť význam tohto míľnika a zhodnotiť vývoj rusínskeho hnutia za uplynulých 35 rokov.
Program sa začne v piatok večer besedou s priamymi účastníkmi prvého Svetového kongresu Rusínov, ktorí sa podelia o spomienky na udalosti z roku 1991. Nasledovať bude spoločenské stretnutie domácich a zahraničných hostí. Sobotný program otvorí odborná konferencia venovaná 35. výročiu Svetového kongresu Rusínov. Historici, odborníci a predstavitelia rusínskych organizácií z viacerých krajín budú diskutovať o histórii, význame a budúcnosti medzinárodného rusínskeho hnutia. Popoludní sa uskutoční pietny akt a krojovaný sprievod mestom.
Hlavným bodom programu bude sobotný galaprogram celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku v amfiteátri v Medzilaborciach, ktorý od 16:00 predstaví rusínsku hudbu, spev, tanec a folklórne tradície z rôznych regiónov. Večerný program ponúkne premietanie filmu Potopa, spojeného s diskusiou s tvorcami a predstaviteľmi hlavných postáv. Podujatie vyvrcholí v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a účasťou predstaviteľov rusínskej komunity na svätej liturgii v Medzilaborciach.
Organizátori pozývajú na podujatie nielen Rusínov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o históriu, folklór a kultúrne tradície. Oslavy sa konajú s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Zdroj: SITA.sk - V Medzilaborciach oslávia 35 rokov Svetového kongresu Rusínov © SITA Všetky práva vyhradené.
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