Historická radnica v Levoči prešla obnovou, ktorá priniesla veľa významných objavov a prepísala históriu (video+foto)

Grant vo výške 850-tisíc eur pomohol

Krakovská tržnica v Levoči

Radnica zostarla o 100 rokov

V malom meste veľké UNESCO

21.6.2023 (SITA.sk) - Rekonštrukcia prízemia a suterénu levočskej radnice za takmer 1,6 milióna eur priniesla veľa významných objavov a prepísala históriu mesta.Podľa primátora mesta Miroslava Vilkovského bude radnica začiatkom júla otvorená pre širokú verejnosť, slúžiť bude všetkým komunitám v Levoči aj návštevníkom. Jedna z jej miestností poslúži informačnej kancelárii mesta.Povedal to v stredu počas obhliadky obnovených priestorov pri príležitosti návštevy zástupcov donorských štátov Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Práve odtiaľ získala samospráva veľkú časť z financií na obnovu historickej pamiatky.Rekonštrukcia historickej budovy trvala osemnásť mesiacov. Mesto získalo na realizáciu projektu s názvom Radnica otvorená komunitám projektový grant vo výške takmer 850-tisíc eur, na stavebné práce bola schválená suma 570-tisíc eur. Zvyšnú sumu pokryl rozpočet mesta a ministerstvo financií.Zámerom projektu bola obnova prízemia, ktorému chceli prinavrátiť pôvodný charakter, a západného suterénu. Zároveň sa podarilo odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stav a problém so spodnou vodou v suteréne.Vďaka zrealizovaným prácam je otvorený aj pôvodný prejazd smerom do podchodu oproti vstupu do zvonice.Práve prízemie radnice totiž fungovalo v dávnej minulosti s malými obchodíkmi, ktoré boli otvorené aj smerom do prejazdu ako napríklad krakovská tržnica Sukennice. „Plánujeme do budúcna, aby priestory ostali relatívne voľné, čo sa týka priechodnej časti zo severu na juh. Reprezentatívne priestory necháme na slávnostné zasadnutia a na prijímanie hostí,“ vysvetlil primátor.V priestoroch niekdajšej Spiellenbergovej lekárni bude podľa jeho slov čajovňa a kaviareň. Ďalšia miestnosť bude slúžiť pre informačnú kanceláriu mesta. „Tým dotiahneme návštevníkov, aby si zároveň mali možnosť pozrieť tieto zrekonštruované priestory,“ dodal Vilkovský.Práce priniesli niekoľko významných objavov. „Z hľadiska poznania historického vývoja a datovania vzniku stavby najzaujímavejším objavom boli staré dosky z fošňových podláh, ponechané pod mladšími stenami. U tých sa podarilo dendrochronologicky datovať ich sťatie do roku 1415,“ priblížila generálna architektka obnovy Magdaléna Janovská.Vďaka tomu bolo možné posunúť vznik radnice zhruba o sto rokov skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo.„Hoci nie úplne vo veľkosti a podobe, ako ju poznáme dnes, ale stavba na tom mieste v tom čase už určite stála a plnila aj pridruženú funkciu akejsi tržnice,“ dodala Janovská.Medzi ďalšie objavy patrili novoobjavený gotický portál, novoobjavené niky v prejazde, ale tiež nález staršej maľby barokovej v čajovni či maľba s polpostavou svätca – pravdepodobne s podobou Martina Luthera Radnica mesta Levoča spolu s ďalšími budovami je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO . Rovnako patrí do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a spadá pod pamiatkovú rezerváciu mesta.V minulosti v radnici sídlili richtár, notár aj mestská rada, v súčasnosti v nej mesto prijíma dôležité návštevy, organizuje sobáše alebo prednášky.Prvé poschodie je sídlom expozície SNM – Spišského múzea v Levoči o histórii mesta a nachádzajú sa tam aj reprezentatívne priestory. Obnovené priestory radnice slávnostne otvoria v piatok, v sobotu sa tam uskutoční podujatie pre verejnosť Radnica otvorená komunitám.