Finalistky Miss Slovensko 2023 majú za sebou náročné obdobie, vzdelávali sa a boli aj v Ománe (foto)

21.6.2023 (SITA.sk) - Finalistky súťaže Miss Slovensko 2023 majú za sebou päť náročných mesiacov a cestu za hľadaním osobnosti. Dievčatá absolvovali spolu šesť sústredení na, va v exotickom. Ich cesta sa začala už vo februári, keď sa prvýkrát predstavili médiám a verejnosti.Už v úvode súťaže finalistky absolvovali desiatky hodín edukácie, pózovania, fotenia a užili si aj profesionálnu starostlivosť od vizážistov a hairstylistov ako aj prvé tréningy a workshopy. Dievčatá sa tiež vzdelávali v oblasti zdravia, dentálnej hygieny, starostlivosti o krásny úsmev ako aj o jemnú a zdravú pleť. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.Súťažiace absolvovali zimné sústredenie v, ktoré prinieslo zábery z Karlovho mostu a Staromestského námestia, no najmä nové zážitky a možnosť zdokonalenia sa napríklad v pohybovej elegancii. Finalistky absolvovali tréning v oblasti spravovania sociálnych sietí a prípravu na to, ako zvládnuť všetky úskalia súťaže Miss. Pražské sústredenie vyvrcholilo profesionálnym fotením pre módny editoriál pre EVA Hriešne dobrá.Jarné sústredenie pokračovalo na Slovensku, aj napriek tomu, že ho dievčatá zahájili francúzskou atmosférou a šarmom. Vzdelávali sa tak v oblasti etikety, spoločenského správania a stolovania. Na pobyte vsa venovali charite a dobrovoľníckej činnosti. Finalistky sa zapojili do projektu unikátnej charitatívnej APPA appky a tiež do osvety prevencie rakoviny s organizáciou NIE rakovine Ako informovali organizátori súťaže, za celú dobu si súťažiace obliekli a nafotili viac ako 150 rôznych modelov od elegantných, dizajnových, spoločenských, casual až po športové. Finalistky nepracovali iba na svojom vzhľade, ale vyladili si aj svoj hlas s projektom rádia Europa 2 Posledné týždne strávili v srdci Slovenska, vo Vysokých Tatrách, kde si overili svoje fyzické a športové zdatnosti na lezeckej stene pod dohľadom dobrovoľníkov z horskej služby a stihli aj tatranskú túru.Vyskúšali si tiež prácu na vysokohorskej chate a súťažili vo varení pravých tatranských pirohov. Aj v Tatrách absolvovali fotenie, ale tentokrát unikátne, na ktorom vznikli magické zábery priamo pod vodnou hladinou. Súťažiace si prešli aj mediálnymi tréningmi a zdokonalili sa vo verbálnej i neverbálnej komunikácii.A keďže by mala byť osobnosť miss zdatná aj v oblasti financií a ekonomiky, absolvovali aj seminár finančnej a investičnej gramotnosť. Finalistky sústredenie zavŕšili v Ománe, kde súčasne vznikli exkluzívne zábery pre finálový večer. Dievčatá si užili slnko a more, a sústredili sa na doladenie celkovej formy.