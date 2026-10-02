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02. októbra 2026
Historická vodárenská veža v Spišskej Novej Vsi ožila. Ponúka umenie, históriu aj výhľady – FOTO
Multifunkčné centrum Vodojem ponúkne návštevníkom atraktívny kultúrno-turistický priestor, kde sa vzdelávanie prepojí s oddychom. V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili Multifunkčné centrum ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Multifunkčné centrum Vodojem ponúkne návštevníkom atraktívny kultúrno-turistický priestor, kde sa vzdelávanie prepojí s oddychom.
V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili Multifunkčné centrum Vodojem, v historickej vodárenskej veži prepája históriu a umenie. Ponúka tiež panoramatické výhľady. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu, stavba má za sebou rozsiahlu premenu, pričom sa využili ekologické materiály. Návštevníctvu ponúkne atraktívny kultúrno-turistický priestor, kde sa vzdelávanie prepojí s oddychom.
Obnova bola podporená z programu Terra Incognita sumou 290-tisíc eur. Lákadlom je aj vyhliadka, odkiaľ môžu turisti cez ďalekohľady objavovať okolie.
„Súčasťou revitalizácie bola aj úprava a zveľadenie bezprostredného okolia Vodárenskej veže, ktoré vytvára príjemné a reprezentatívne prostredie pre návštevníkov. V interiéri sa nachádza interaktívna expozícia železníc, približujúca dopravné a technické inovácie v regióne,” uvádza KOCR, dopĺňajúc, že v ďalších priestoroch sa môžu konať kultúrne podujatia, určené sú aj na prezentáciu umelcov zo Spiša.
„Naším cieľom bolo nielen zachrániť toto vzácne technické dedičstvo, ale dať mu úplne nový zmysluplný život a sprístupniť ho verejnosti. Vytvorili sme priestor, ktorý spája vzdelávanie, kultúru a moderný zážitok pod jednou strechou. Verím, že táto interaktívna forma pamiatky zaujme nielen fanúšikov histórie, ale pritiahne aj rodiny s deťmi,“ vraví zástupca spoločnosti ALTIS interiér s.r.o. Jozef Hlinka.
Centrum má moderným a udržateľným spôsobom doplniť turistickú ponuku regiónu. Pre verejnosť je otvorené od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 17:00. V piatky a soboty je prístupné do 22:00 a v nedele od 10:00 do 19:00. Pre dospelých je vstupné štyri eurá, pre deti mladšie ako šesť rokov je prehliadka zadarmo. Rezervácia je možná telefonicky na čísle 0904 814 315 alebo e-mailom na info@vodojemsnv.sk.
„Spišská Nová Ves a okolie ponúkajú množstvo krás. Kto chce Spiš naozaj spoznať, mal by sa naň pozrieť z rôznych uhlov a Vodojem ponúka jeden z najkrajších. Jeho návštevu určite odporúčam spojiť s prechádzkou po meste s najvyššou kostolnou vežou, návštevou Zoologickej záhrady alebo výletom do blízkeho Národného parku Slovenský raj, kde na vás čaká napríklad ikonický Tomášovský výhľad,“ uzavrela riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Zdroj: SITA.sk - Historická vodárenská veža v Spišskej Novej Vsi ožila. Ponúka umenie, históriu aj výhľady – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili Multifunkčné centrum Vodojem, v historickej vodárenskej veži prepája históriu a umenie. Ponúka tiež panoramatické výhľady. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu, stavba má za sebou rozsiahlu premenu, pričom sa využili ekologické materiály. Návštevníctvu ponúkne atraktívny kultúrno-turistický priestor, kde sa vzdelávanie prepojí s oddychom.
Obnova bola podporená z programu Terra Incognita sumou 290-tisíc eur. Lákadlom je aj vyhliadka, odkiaľ môžu turisti cez ďalekohľady objavovať okolie.
Expozícia železníc aj kultúrne podujatia
„Súčasťou revitalizácie bola aj úprava a zveľadenie bezprostredného okolia Vodárenskej veže, ktoré vytvára príjemné a reprezentatívne prostredie pre návštevníkov. V interiéri sa nachádza interaktívna expozícia železníc, približujúca dopravné a technické inovácie v regióne,” uvádza KOCR, dopĺňajúc, že v ďalších priestoroch sa môžu konať kultúrne podujatia, určené sú aj na prezentáciu umelcov zo Spiša.
„Naším cieľom bolo nielen zachrániť toto vzácne technické dedičstvo, ale dať mu úplne nový zmysluplný život a sprístupniť ho verejnosti. Vytvorili sme priestor, ktorý spája vzdelávanie, kultúru a moderný zážitok pod jednou strechou. Verím, že táto interaktívna forma pamiatky zaujme nielen fanúšikov histórie, ale pritiahne aj rodiny s deťmi,“ vraví zástupca spoločnosti ALTIS interiér s.r.o. Jozef Hlinka.
Malé deti majú vstup zdarma
Centrum má moderným a udržateľným spôsobom doplniť turistickú ponuku regiónu. Pre verejnosť je otvorené od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 17:00. V piatky a soboty je prístupné do 22:00 a v nedele od 10:00 do 19:00. Pre dospelých je vstupné štyri eurá, pre deti mladšie ako šesť rokov je prehliadka zadarmo. Rezervácia je možná telefonicky na čísle 0904 814 315 alebo e-mailom na info@vodojemsnv.sk.
„Spišská Nová Ves a okolie ponúkajú množstvo krás. Kto chce Spiš naozaj spoznať, mal by sa naň pozrieť z rôznych uhlov a Vodojem ponúka jeden z najkrajších. Jeho návštevu určite odporúčam spojiť s prechádzkou po meste s najvyššou kostolnou vežou, návštevou Zoologickej záhrady alebo výletom do blízkeho Národného parku Slovenský raj, kde na vás čaká napríklad ikonický Tomášovský výhľad,“ uzavrela riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Zdroj: SITA.sk - Historická vodárenská veža v Spišskej Novej Vsi ožila. Ponúka umenie, históriu aj výhľady – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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