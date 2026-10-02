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02. októbra 2026
Úrad pre verejné obstarávanie vyjednáva s MIRRI lepšie podmienky pre prijímateľov eurofondov
,,Vhodne nastavené pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly by mali byť naším spoločným cieľom,“ zhodnotila hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
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2.10.2026 (SITA.sk) - ,,Vhodne nastavené pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly by mali byť naším spoločným cieľom,“ zhodnotila hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa snaží vyjednať so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR lepšie podmienky pre prijímateľov eurofondov. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová v piatok.
Zmena spôsobu kontroly zákaziek malého rozsahu či využívanie personálnych kapacít tam, kde sú naozaj potrebné. Vedenie sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko (SO ÚVO) sa v piatok stretlo so zástupcami MIRRI SR na ÚVO, kde rokovali o podmienkach pre prijímateľov peňazí z Európskej únie.
Riešili najmä aktualizáciu Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania. ÚVO požadoval jasnú formuláciu povinností prijímateľov a zabezpečenie jednoduchej orientácie v texte bez toho, aby sa prijímateľ musel oboznamovať s celou príručkou alebo viacerými metodickými dokumentmi. ,,Ak má mať kontrola zmysel, musia byť najskôr pravidlá v príručke nastavené zmysluplne a prijímateľ aj kontrolór im musia rozumieť,“ odôvodnila generálna riaditeľka SO ÚVO Lenka Gabrhelová.
S MIRRI SR sa preberali aj návrhy na úpravu povinností pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. ,,Vhodne nastavené pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly by mali byť naším spoločným cieľom,“ zhodnotila Brejová.
Doplnila, že pre plynulú implementáciu Programu Slovensko sa otvorila aj téma riadenia predkladania podnetov na vykonanie kontroly zo strany ÚVO. Brejová uzavrela, že ÚVO bude v snahe o zlepšenie podmienok pokračovať.
Zdroj: SITA.sk - Úrad pre verejné obstarávanie vyjednáva s MIRRI lepšie podmienky pre prijímateľov eurofondov © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa snaží vyjednať so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR lepšie podmienky pre prijímateľov eurofondov. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová v piatok.
Zmena spôsobu kontroly zákaziek malého rozsahu či využívanie personálnych kapacít tam, kde sú naozaj potrebné. Vedenie sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko (SO ÚVO) sa v piatok stretlo so zástupcami MIRRI SR na ÚVO, kde rokovali o podmienkach pre prijímateľov peňazí z Európskej únie.
Riešili najmä aktualizáciu Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania. ÚVO požadoval jasnú formuláciu povinností prijímateľov a zabezpečenie jednoduchej orientácie v texte bez toho, aby sa prijímateľ musel oboznamovať s celou príručkou alebo viacerými metodickými dokumentmi. ,,Ak má mať kontrola zmysel, musia byť najskôr pravidlá v príručke nastavené zmysluplne a prijímateľ aj kontrolór im musia rozumieť,“ odôvodnila generálna riaditeľka SO ÚVO Lenka Gabrhelová.
S MIRRI SR sa preberali aj návrhy na úpravu povinností pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. ,,Vhodne nastavené pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly by mali byť naším spoločným cieľom,“ zhodnotila Brejová.
Doplnila, že pre plynulú implementáciu Programu Slovensko sa otvorila aj téma riadenia predkladania podnetov na vykonanie kontroly zo strany ÚVO. Brejová uzavrela, že ÚVO bude v snahe o zlepšenie podmienok pokračovať.
Zdroj: SITA.sk - Úrad pre verejné obstarávanie vyjednáva s MIRRI lepšie podmienky pre prijímateľov eurofondov © SITA Všetky práva vyhradené.
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