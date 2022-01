Historické víťazstvo aj postup do štvrťfinále. Proti Španielom musíme hrať rozumne a agresívne, vraví Berky

Postup Slovákov spečatili aj Rusi

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - K prvej účasti na majstrovstvách Európy pridali slovenskí reprezentanti vo futsale premiérové víťazstvo a historický postup do štvrťfinále.Slováci v záverečnom vystúpení v C-skupine v holandskom Groningene zdolali Chorvátov 5:3 (2:1) a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku práve pred Chorvátov.Nečakaný postup Slovákov definitívne spečatili Rusi, ktorí podľa očakávania zdolali Poliakov 5:1 a stali sa víťazmi C-skupiny. O prienik do semifinále bude Slovensko bojovať v utorok 1. februára v Amsterdame od 20.00 h proti víťazovi D-skupiny Španielsku.O tri hodiny skôr narazia Rusi na Gruzíncov a ešte v pondelok štvrťfinálový program na ME 2022 odštartujú súboje Portugalsko - Fínsko (17.00) a Kazachstan - Ukrajina (20.00)."Bol to veľmi ťažký zápas už aj preto, že sme v ňom museli zvíťaziť a Chorvátom stačila remíza. Od začiatku sme však išli za svojím cieľom, bojovali sme ako jeden tím a zaslúžene sme zvíťazili," uviedol Tomáš Drahovský, strelec dvoch gólov, vo videu z dielne futsalslovakia.sk.Práve Drahovský len pár sekúnd po začiatku druhého polčasu zvýšil slovenský náskok na 3:1 a v 28. minúte pridal aj štvrtý gól, keď premenil pokutový kop. Upokojil ním seba aj spoluhráčov a dodal im potrebnú vieru v postupový cieľ.Dvadsaťdeväťročný univerzál už dva roky strieľa góly v španielskom tíme Catgas Santa Coloma a v reprezentačnom tíme Slovenska má na konte viac než 50 zásahov."Sú to neopísateľné pocity, veď sme sa zapísali do histórie prvou účasťou, prvým víťazstvom a nakoniec aj postupom do štvrťfinále. Chorvátov sme prevýšili v dôraze, hrali sme dostatočne tvrdo. Oni mali možno viac loptu na nohách, ale my sme šance premenili na góly a utvorili si dostatočný náskok. Už to potom len stačilo udržať," dodal hráč, ktorý futsalovo vyrastal v košických tímoch PKP a Slovmatic."Je to veľká emócia, to víťazstvo sme veľmi chceli a aj sme si ho zaslúžili. Bolo to náročné na psychiku, ale dosiahli sme historický moment pre futsal na Slovensku. Za stavu 5:1 som už veril, že to zvládneme. V power-play sme síce dostali dva góly, ale ich ďalšie strely sme vedeli eliminovať," zhodnotil tréner tímu SR Marián Berky.V doterajšej histórii ME vo futsale od roku 1996 získali titul iba štyri tímy a najúspešnejším je práve Španielsko. Futsalisti z Pyrenejského polostrova triumfovali na ME dovedna sedemkrát, zatiaľ naposledy v roku 2016. Na šampionáte, ktorý predchádzal súčasnému v Holandsku, v roku 2018 v Slovinsku, Španielsko prehralo vo finále s Portugalskom 2:3 po predĺžení.Svoju extratriedu predviedli Španieli aj aktuálne v krajine tulipánov a veterných mlynov, keď v D-skupine postupne zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 5:1, remizovali s Azerbajdžancami 2:2 a v súboji o prvenstvo deklasovali Gruzíncov 8:0. Viac gólov ako Španieli (15) nastrieľali v troch zápasoch v rámci základnej skupiny iba ruskí futsalisti (16)."Je jasné, že najbližší súper bude silný, už si nenavyberáme. Ak chceme urobiť ďalší krok, musíme hrať ako proti Chorvátom - rozumne a agresívne," uviedol tréner Berky k najbližšiemu - štvrťfinálovému súperovi.Do štvrťfinále ME postúpili po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov. Turnaj sa začal v stredu 19. 1. a vyvrcholí v nedeľu 6. 2. finálovým súbojom v Amsterdame.