Historický moment pre Slovákov a Čechov v Dubaji: Galavečer priamo pod Burj Khalifou

Od realitného úspechu k prepájaniu komunít

Večer plný elegancie, umenia a inšpirácie



Moderátor: Jaro Slávik, producent a známa osobnosť česko-slovenského showbiznisu

DJ Milan Lieskovský, ktorého hudba rezonovala na pódiách po celom svete

Signature drink by Erik Lorincz – World Class Global Winner a svetoznámy barman. Jeho bar Kwānt v Londýne získal ako prvý koktailový bar na svete Michelin hviezdu. Pre gala vytvorí nápoj, ktorý bude podávaný exkluzívne len počas tohto večera.

Vystúpenie Dary Rolins, speváckej divy a ikony viacerých generácií

Fine dining zážitok – trojchodové menu navrhnuté šéfkuchármi ARMANI Hotel

Módna inštalácia – špeciálne modely od popredných slovenských a českých návrhárov, inšpirované púštnymi dunami. Budú exkluzívne nafotené Lukášom Kimličkom, pričom fotografie sa stanú súčasťou elegantnej limitovanej galavečernej brožúry.



26.6.2025 (SITA.sk) - Mária Fuseková, úspešná podnikateľka a zakladateľka realitnej kancelárie v Dubaji, prináša česko-slovenskej komunite výnimočný zážitok. Gala sa uskutoční v prestížnom ARMANI Hotel priamo pod Burj Khalifa. Ide o prvý gala večer v Spojených arabských emirátoch – podujatie, ktoré má ambíciu stať sa každoročnou tradíciou.

"Za posledné roky som v Dubaji stretla stovky inšpiratívnych ľudí – či už prostredníctvom mojej práce v realitách, alebo v rámci česko-slovenského networkingu, ktorý sa tu prirodzene formuje. Práve vďaka týmto stretnutiam a rozhovorom vznikla myšlienka vytvoriť večer, ktorý nás všetkých prepojí – s noblesou, úctou a hrdosťou," hovorí Mária Fuseková, CEO TRIM Real Estate.

Ako žena, ktorá sa presadila na jednom z najkonkurenčnejších trhov sveta, dnes prináša do Dubaja nielen profesionálne skúsenosti, ale aj kultúrnu víziu. Galavečer je prirodzeným pokračovaním jej príbehu – od budovania dôveryhodnej značky až po vytváranie priestoru, ktorý má kultúrny aj spoločenský presah.

Počas večera budú odovzdané ocenenia, ktoré významne reprezentujú česko-slovenské hodnoty v zahraničí – v oblastiach podnikania, umenia a kultúry. Kategórie a nominácie budú predstavené v priebehu leta.

Gala nie je len večer v znamení luxusu – je to spoločenská udalosť s víziou. "Verím, že keď sa spoja ľudia, ktorí chcú niečo zanechať – nielen pre seba, ale aj pre komunitu – môže vzniknúť niečo naozaj výnimočné," dodáva Fuseková.

Zakladateľka TRIM Real Estate, renomovanej realitnej spoločnosti v Dubaji. Venuje sa predaju nehnuteľností. Jej doménou sú najmä projekty so zaujímavým investičným potenciálom a vysokou návratnosťou pre európsku klientelu.

Mária je známa svojím profesionálnym prístupom, orientáciou na detail a schopnosťou nájsť klientom riešenie šité na mieru. Má dlhoročné skúsenosti z dubajského trhu a silnú sieť partnerstiev s developermi, investormi aj medzinárodnými klientmi.

Profiluje sa ako podnikateľka, ktorá prepája realitný biznis s komunitnými hodnotami. Svojimi aktivitami sa dlhodobo profiluje ako dôveryhodná odborníčka na dubajský trh pre európskych investorov.

Tento večer sa zapíše do histórie ako významná kultúrna udalosť. Kapacita je limitovaná a registrácia čoskoro štartuje.