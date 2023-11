Historicky najdrahšie voľby podľa TIS, jedna strana skončila tesne pod zákonným trojmiliónovým limitom

Najväčšiu kampaň mala koaličná strana

Vysoký podiel privátnych financií

11.11.2023 (SITA.sk) - Tohtoročné parlamentné voľby boli historicky najdrahšie. Strany do predvolebnej kampane vložili celkom 26,8 milióna eur, čo je o tri milióny viac ako vo voľbách roku 2020, ktoré boli doteraz najdrahšími.Získanie jedného hlasu v predchádzajúcich parlamentných voľbách stálo strany približne osem eur, v septembrových voľbách to bolo niečo cez deväť eur.Na sociálnej sieti o tom informovala nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) . Priblížila, že dvojmiliónovú kampaň mali v roku 2020 iba tri zo všetkých kandidujúcich strán, v posledných voľbách ich bolo osem.Najväčšie výdavky mala víťazná strana Roberta Fica Smer-SD , ktorá podľa informácií TIS skončila tesne pod zákonným trojmiliónovým limitom. Presnejšie, minula 2,95 milióna eur.Najväčšiu kampaň však mala koalícia OĽaNO (dnes už hnutie Slovensko ), Kresťanská únia Za ľudí , ktorej výdavky predstavujú sumu 4,34 milióna eur.Zároveň v predvolebnej kampani organizácia zaznamenala vysoký podiel privátnych financií. „Podľa našich prepočtov tvorili 40 percent z celkových výdavkov strán, z veľkej časti išlo o pôžičky a úvery. Z ôsmich dvojmiliónových kampaní bola až polovica postavená výlučne na súkromných zdrojoch. Čisto štátne financovanie mali iba dvojmiliónové kampane Smeru-SD a SaS," tvrdí TIS.Za katastrofálnu z pohľadu financovania označila organizácia miliónovú kampaň subjektu Modrí, Most-Híd, ktorej lídrom bol Mikuláš Dzurinda. Strana sa do parlamentu neprebojovala, získala 0,26 percenta hlasov. Jeden hlas ju tak podľa TIS vyšiel na 145 eur.„Pozoruhodnú efektivitu vo využití zdrojov preukázala Slovenská národná strana, ktorá sa do parlamentu ako jediná prebojovala s miliónovou kampaňou a jeden hlas ju vyšiel na necelých osem eur,“ informovala organizácia.