Nikto si nezaslúži žiť v násilí a treba mu prechádzať, tvrdí Čaputová a je potrebné ženám účinne pomôcť

11.11.2023 (SITA.sk) - Násilie na ženách je neakceptovateľné a v našej spoločnosti mimoriadne závažný problém. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na svojej sociálnej sieti v súvislosti so smrťou 21-ročnej ženy v Novom Meste nad Váhom.Podľa prezidentky je potrebné urobiť ďaleko viac, aby sa násiliu predchádzalo a aby bolo možné ženám, ktoré ho zažívajú, účinne pomôcť. Prezidentku správa o tragickej smrti mladej ženy zasiahla a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a priateľom.„Podľa medializovaných informácií mladá žena trpela vážnym partnerským násilím, čo bude zrejme tiež predmetom ďalšieho vyšetrovania. Pripájam sa k výzve polície, ktorá apelovala na verejnosť, aby boli voči okoliu vnímaví a v prípade, ak dochádza k ohrozeniu života a zdravia volali políciu na čísle 158,“ uviedla Čaputová.V prípade podozrenia, že v okolí niekto trpí domácim či partnerským násilím odporučila poradiť sa na bezplatnej non-stop národnej linke 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie.„Ak zažívate doma násilie, zverte sa blízkym, ktorým dôverujete, obráťte sa na bezplatnú a anonymnú pomoc odborníčok, ktoré vám pomôžu nájsť riešenia pre vašu situáciu, aby ste žili v bezpečí. Nikto si nezaslúži žiť v násilí. Neurobili ste nič, čo by násilie voči vám ospravedlňovalo. Násilie je vždy vina a zodpovednosť násilníka,“ vyhlásila prezidentka a doplnila, že pomoc je možné nájsť a v intervenčných centrách pre obete domáceho násilia, ktoré pôsobia v každom kraji.