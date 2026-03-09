|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislav, Bruno
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. marca 2026
Historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov doviezol na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek, zbierka pokračuje
Dobrovoľníci doviezli na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek. Vozidlá a techniku na Ukrajinu dostal historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov. Informovala o tom Nadácia otvorenej spoločnosti. Ako spresnila, 72 ...
Zdieľať
9.3.2026 (SITA.sk) - Dobrovoľníci doviezli na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek. Vozidlá a techniku na Ukrajinu dostal historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov. Informovala o tom Nadácia otvorenej spoločnosti. Ako spresnila, 72 vozidiel, ktoré budú slúžiť ako plnohodnotné evakuačné sanitky, za východné hranice doručilo 87 vodičov. Za východné hranice. Okrem vozidiel konvoj priviezol aj 110 špecializovaných zdravotníckych batohov a 102 nabíjacích staníc EcoFlow.
Iniciátor zbierky Dárek pro Putina Martin Ondráček priznal, že zorganizovať konvoj takýchto rozmerov bolo logisticky náročné. O to príjemnejšie je tak podľa neho vidieť, že všetko prebehlo úspešne.
„Je naozaj neuveriteľné, čo sa nám spoločne podarilo. Sledovať desiatky odhodlaných ľudí, ktorí si bez váhania sadli za volant, aby pomohli doručiť túto techniku tam, kde zachraňuje životy, je zážitok na celý život. Chcem vyjadriť obrovskú vďaku každému jednému darcovi, dobrovoľníkovi a partnerovi, vďaka ktorým sme tento historický úspech dosiahli,“ dodal Ondráček.
Nadácia otvorenej spoločnosti priblížila, že evakuačné sanitky majú špecifický civilný vzhľad. V priebehu vojny sa podľa nadácie totiž ukázalo, že všetko zelené alebo vojensky označené sa okamžite stáva terčom ruských útokov.
„V niektorých oblastiach, napríklad v okolí Chersonu, je práve civilný vizuál vozidla kľúčový pre prežitie. Tieto autá každý deň rozhodujú o tom, či sa ranení dostanú z frontu živí. Súčasťou výbavy každej sanitky je aj špeciálny a finančne náročný CLS batoh. Obsahuje turnikety, obväzy, lieky či nožnice – všetko, čo paramedik na fronte nevyhnutne potrebuje na záchranu života," doplnila nadácia.
Sanitky sa na Ukrajinu dostali vďaka občianskej zbierke Oksana 50. Symbolom zbierky sa tak stala práve sanitka Oksana, ktorú slovenskí dobrovoľníci doručili Ukrajine v novembri 2024. Sanitku však v januári 2025 zničil ruský dron a zahynuli aj traja ľudia. Nadácia pripomenula, že zničený vrak sa neskôr vrátil na Slovensko a ako memento vojny prešiel 15 mestami na Slovensku aj v Česku. Pôvodný cieľ kampane bolo túto stratu nahradiť 50 novými vozidlami v hodnote milión eur.
„Operácia Oksana 50 nie je len humanitárnou pomocou pre hrdinský ukrajinský ľud, ale predstavuje aj jasný prejav občianskeho vzdoru voči škodlivej zahraničnej politike súčasnej slovenskej vlády,“ zdôraznili iniciátori zbierky. Podľa správcu Nadácie otvorenej spoločnosti Fedora Blaščáka je rekordný konvoj dôkazom toho, že skutočnú politiku solidarity a pomoci nereprezentujú vládni politici, ale občania.
Svoj pôvodný míľnik, a teda jeden milión eur, dosiahli tesne pred Vianocami minulého roku. Zbierka ale pre veľký dopyt zo strany ukrajinských jednotiek naďalej pokračuje. Organizátori tak vyzývajú verejnosť aj na jej ďalšiu podporu a zdieľanie. „Je to príležitosť ukázať, že občania stále stoja za hodnotami solidarity, slobody a nezávislosti a že dokážu pomáhať hrdinskej Ukrajine brániť Európu pred ruským zlom," uzavrela nadácia.
Zdroj: SITA.sk - Historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov doviezol na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek, zbierka pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Iniciátor zbierky Dárek pro Putina Martin Ondráček priznal, že zorganizovať konvoj takýchto rozmerov bolo logisticky náročné. O to príjemnejšie je tak podľa neho vidieť, že všetko prebehlo úspešne.
Špecifický civilný vzhľad sanitiek
„Je naozaj neuveriteľné, čo sa nám spoločne podarilo. Sledovať desiatky odhodlaných ľudí, ktorí si bez váhania sadli za volant, aby pomohli doručiť túto techniku tam, kde zachraňuje životy, je zážitok na celý život. Chcem vyjadriť obrovskú vďaku každému jednému darcovi, dobrovoľníkovi a partnerovi, vďaka ktorým sme tento historický úspech dosiahli,“ dodal Ondráček.
Nadácia otvorenej spoločnosti priblížila, že evakuačné sanitky majú špecifický civilný vzhľad. V priebehu vojny sa podľa nadácie totiž ukázalo, že všetko zelené alebo vojensky označené sa okamžite stáva terčom ruských útokov.
„V niektorých oblastiach, napríklad v okolí Chersonu, je práve civilný vizuál vozidla kľúčový pre prežitie. Tieto autá každý deň rozhodujú o tom, či sa ranení dostanú z frontu živí. Súčasťou výbavy každej sanitky je aj špeciálny a finančne náročný CLS batoh. Obsahuje turnikety, obväzy, lieky či nožnice – všetko, čo paramedik na fronte nevyhnutne potrebuje na záchranu života," doplnila nadácia.
Sanitky sa na Ukrajinu dostali vďaka občianskej zbierke Oksana 50. Symbolom zbierky sa tak stala práve sanitka Oksana, ktorú slovenskí dobrovoľníci doručili Ukrajine v novembri 2024. Sanitku však v januári 2025 zničil ruský dron a zahynuli aj traja ľudia. Nadácia pripomenula, že zničený vrak sa neskôr vrátil na Slovensko a ako memento vojny prešiel 15 mestami na Slovensku aj v Česku. Pôvodný cieľ kampane bolo túto stratu nahradiť 50 novými vozidlami v hodnote milión eur.
Občiansky vzdor voči politike vlády
„Operácia Oksana 50 nie je len humanitárnou pomocou pre hrdinský ukrajinský ľud, ale predstavuje aj jasný prejav občianskeho vzdoru voči škodlivej zahraničnej politike súčasnej slovenskej vlády,“ zdôraznili iniciátori zbierky. Podľa správcu Nadácie otvorenej spoločnosti Fedora Blaščáka je rekordný konvoj dôkazom toho, že skutočnú politiku solidarity a pomoci nereprezentujú vládni politici, ale občania.
Svoj pôvodný míľnik, a teda jeden milión eur, dosiahli tesne pred Vianocami minulého roku. Zbierka ale pre veľký dopyt zo strany ukrajinských jednotiek naďalej pokračuje. Organizátori tak vyzývajú verejnosť aj na jej ďalšiu podporu a zdieľanie. „Je to príležitosť ukázať, že občania stále stoja za hodnotami solidarity, slobody a nezávislosti a že dokážu pomáhať hrdinskej Ukrajine brániť Európu pred ruským zlom," uzavrela nadácia.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Historicky najväčší konvoj dobrovoľníkov doviezol na Ukrajinu 72 evakuačných sanitiek, zbierka pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Novým CEO spoločnosti Super zoo, siete predajní s chovateľskými potrebami, sa stal Norbert Szimeth
Novým CEO spoločnosti Super zoo, siete predajní s chovateľskými potrebami, sa stal Norbert Szimeth