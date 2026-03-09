Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

09. marca 2026

Novým CEO spoločnosti Super zoo, siete predajní s chovateľskými potrebami, sa stal Norbert Szimeth


Na čelo spoločnosti Super zoo, člena skupiny Plaček Group, nastúpil nový generálny riaditeľ Norbert Szimeth. Doteraz pôsobil ako Chief Operations Officer a vypracoval sa v rámci spoločnosti, kde pracuje takmer 15 ...



gettyimages 1152268821 676x451 9.3.2026 (SITA.sk) - Na čelo spoločnosti Super zoo, člena skupiny Plaček Group, nastúpil nový generálny riaditeľ Norbert Szimeth. Doteraz pôsobil ako Chief Operations Officer a vypracoval sa v rámci spoločnosti, kde pracuje takmer 15 rokov, od pozície manažéra Super zoo na Slovensku.


Norbert Szimeth chce ako CEO zjednodušiť rozhodovacie procesy v rámci skupiny, aby spoločnosť mohla flexibilnejšie reagovať na trhové výzvy a iniciovať nové trendy. "V Super zoo chceme byť inšpiráciou pre chovateľov domácich miláčikov a zabezpečiť im čo najlepšie podmienky na spoločný čas so svojimi zvieratami, ktoré vnímame ako členov rodiny," uviedol Szimeth.

Skupina Plaček zároveň dokončila reorganizáciu riadiacej štruktúry a prechádza na model s jedným CEO a silným prevádzkovým vedením. Zakladateľ holdingu Dušan Plaček vníma zmeny ako prirodzený vývoj. „Norbert Szimeth pozná rozhodovacie procesy a hodnoty skupiny, čo mu umožní posunúť Super zoo do ďalšej fázy rastu,“ vyjadril sa Plaček.


Plaček Group prevádzkuje sieť predajní Super zoo s viac ako 300 predajňami v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Lotyšsku a zamestnáva približne 2 900 ľudí. Spoločnosť má ročný obrat 250 miliónov eur a okrem maloobchodu sa zameriava na veľkoobchod, export a rozvoj vlastných značiek. Super zoo je lídrom na trhu v segmente chovateľských potrieb a zavádza inovatívne služby vrátane samoobslužných predajní v hybridnom 24/7 režime.




Zdroj: SITA.sk - Novým CEO spoločnosti Super zoo, siete predajní s chovateľskými potrebami, sa stal Norbert Szimeth © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CEO Maloobchod
