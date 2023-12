Historický úspech, ktorý pomôže deťom v núdzi! Na charitatívnej dražbe Kiwanis bábik padol rekord

Kiwanis ako symbol nádeje

Stovky bábik a každá iná

Tohtoročný rekord organizátorov milo prekvapil

Dražba sa skončila, výstava pokračuje

Celý zoznam autorov dizajnu bábik:

11.12.2023 (SITA.sk) - V utorok podvečer sa v priestoroch Strediska kultúry na Vajnorskej uskutočnila dražobná vernisáž výstavy Kiwanis bábiky pomáhajú 2023. V poradí 13. ročník charitatívnej akcie organizátorom opätovne potvrdil, že spojenie známych mien, kreativity a benefičnej idey je pre verejnosť nadčasovo príťažlivé. Vyzbieraná suma 9 750 eur je doposiaľ najvyššou v histórii KIWANIS CLUB BRATISLAVA.Kiwanis bábiky pomáhajú je iniciatívou neziskovej organizácie KIWANIS CLUB BRATISLAVA. Klub sa svojou činnosťou hlási k humanitárnym hodnotám globálneho združenia Kiwanis s vyše storočnou tradíciou podpory detí v núdzi.Biele handrové bábiky Kiwanis majú špecifický tvar, vďaka čomu sú ľahko rozpoznateľné. Po celom svete sú známe nielen ako hračka, ale predovšetkým ako efektívna edukačno-terapeutická pomôcka na zmiernenie strachu detských pacientov z nemocníc či sanatórií.Podľa prezidenta KCB Juraja Privrela má iniciatíva Kiwanis bábiky pomáhajú z roka na rok čoraz širší charitatívny záber a rozrastá sa aj platforma fanúšikov z radov populárnych osobností. Práve tie sa autorsky podieľajú na dizajne bábik, šitých v chránených dielňach. "Keď sme pred vyše dekádou začínali, chcelo to guráž kontaktovať umelcov so žiadosťou, aby bábikám prepožičali svoj autorský rukopis. Je skvelé, že dnes už pri zmienke Kiwanis bábik oslovené osobnosti vedia, o čo ide a takmer bez výnimky kývnu na spoluprácu," uvádza Privrel."Po včerajšku sa celkové množstvo vydražených bábik zvýšilo na viac ako 700 kusov, čo nás veľmi teší. Zvlášť preto, že každé jedno euro z dražby ide na pomoc deťom v núdzi, či už sociálnej alebo zdravotnej. Vďaka rastúcej obľube dražobnej výstavy môže rásť aj množstvo projektov, ktoré podporíme." dodáva ďalší člen klubu Kiwanis Martin Porada.Aj keď sa nepodarilo prekonať doterajšie individuálne rekordné sumy za bábiky od Petra Sagana či Roba Rotha, tohtoročná dražba bola rekordná v celkovej vyzbieranej sume. Dražilo sa 44 bábik od známych osobností, pričom viaceré bábiky sa vydražili aj za 400 Eur. Celkovo sa v priebehu večera podarilo prostredníctvom dražby získať až 9 750 eur. Tie budú podľa organizátorov prerozdelené tak, aby čo najúčelnejšie pomohli deťom v núdzi, či už sociálnej alebo zdravotnej. "Pri výbere projektov si každoročne dávame mimoriadne záležať. Hľadáme také, ktoré sú v súlade s hodnotami nášho lokálneho klubu aj globálneho Kiwanis hnutia. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby bolo na Slovensku viac bezstarostných detí a aby ich detstvo neostalo poznačené materiálnou núdzou, absenciou možností na rozvíjanie ich talentov či slabou prístupnosťou k zdravotnej starostlivosti," vysvetľuje Privrel.Výstava Kiwanis bábiky pomáhajú 2023 potrvá do 10. decembra v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 v Bratislave. Verejnosť si môže pozrieť kolekciu bábik, ktoré pomaľovali desiatky osobností zo Slovenska aj zahraničia, medzi nimi napríklad Juraj Bača, Ady Hajdu, Helena Krajčírová, Lujza Garajová-Šrameková, Laco Cmorej, Kristína Tormová, Peter Marcin, Oksana Lutomska, Sajfa či Zarina Šimkovič.Juraj BAČA, Július BELAN, František BOHUNICKÝ, Ali BOOZARI, Ondřej BRÝNA, Eva ČINČALOVÁ, Laco CMOREJ, Tomáš DOHŇANSKÝ, Lenka DRIEČNA, Alex FABIAN, Tomáš FABIAN, Simona FILIPKOVÁ, Lujza GARAJOVÁ-ŠRAMEKOVÁ, Gabriela GIOTTO, Ady HAJDU, Karin HAYDU, Miroslav HRAŠKO, Nina JANIKOVÁ, Braňo JOBUS, Miloš KARÁSEK, Jonáš KARÁSEK, Martin KELLENBERGER, Helena KRAJČIOVÁ, Oksana LUKOMSKA, Peter MARCIN, Štefan MARTINOVIČ, Juraj MARTIŠKA, Daniela OLEJNÍKOVÁ, Sáva POPOVIČ, Zuzana PORUBJAKOVÁ, Martina MACHOVIČOVÁ, Miroslav REGITKO, Magda ROTINAI, Jacqueline RUDAVSKY, Angelika ŠABÍKOVÁ, SAJFA, Ivana ŠÁTEKOVÁ, Zarina ŠIMKOVIČ, Petra ŠTEFANKOVÁ, Vieroslava SVETLIK, Kristína TORMOVÁInformačný servis