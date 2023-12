Prečo sú omnikanálové operácie dôležité v športovom stávkovaní a hazardných hrách?

Tento posledný prípad sa pravdepodobne týka aj športového stávkovania a odvetvia hazardných hier celkovo.

Spomedzi všetkých vecí, ktoré sa zmenili, najmä vďaka pokroku digitálnych technológií, ktoré stavajú na internetovej infraštruktúre, je to, o čom ste už pravdepodobne počuli, a to, aby bol zážitok športových stávkarov plynulý a bezproblémový v celom rozsahu a naprieč rôznymi bodmi kontaktu.

Predstavte si športového stávkara, ktorý vyhral stávku podanú v online stávkovej kancelárii alebo dokonca v online kasíne u susedov. Stávkujúci očakáva okamžité vyplatenie výhry, presne tak ako v klasickej stávkovej kancelárii. Keby však neexistovali stávkové kancelárie s výberom v ten istý deň, nebolo by to možné. Tým chceme povedať, že digitálny pokrok umožnil poskytnúť stávkarom integrovaný, konzistentný a bezproblémový zážitok bez ohľadu na kontext, v ktorom ponúkanú službu využívajú.

Vyššie uvedený príklad je veľmi zjednodušenou ukážkou toho, ako zákazníci očakávajú od rôznych kanálov rovnaký zážitok. Okamžité zisky z víťazných stávok by nemohli ponúkať len fyzické stávkové kancelárie, ale aj na ich stránkach s ponukou rýchleho výberu.

Konzistentný zážitok naprieč platformami a kontaktnými bodmi

Poďme teraz trochu hlbšie ku komplexnejším súvislostiam. Predstavte si, že športový stávkar chce uzavrieť stávku na počet gólov do rozhodnutia v nadchádzajúcom hokejovom zápase. Stávkujúci použije stávkovú aplikáciu pre stávkovanie online v mobilnom zariadení počas cestovania a potom sa vráti domov, aby si pozrel zápas.

Zatiaľ čo je doma, používa svoje desktopové zariadenie a prirodzene očakáva, že jeho aplikácia a webová stránka sa zosynchronizovali a on bude môcť sledovať svoju stávku aj na stránke stávkovej kancelárie.

Teraz si predstavte, že stávku nakoniec vyhrá, pretože hráč, na ktorého stavil nastrieľal do konca zápasu dostatočný počet gólov, ale svoj zisk chce speňažiť osobne. Navštívi kamennú pobočku stávkovej kancelárie, ktorá je zhodou okolností za rohom, a požiada o svoj zisk z vyhranej stávky.

V tomto príklade ide o športového stávkara, ktorý sa pohybuje v troch rôznych kanáloch: aplikácia, webová stránka a fyzická, kamenná stávková kancelária. Pohyb medzi týmito kanálmi je možný, pretože konkrétna stávková kancelária investovala do omnikanálových operácií: do toho, aby všetky platformy a kontaktné miesta ponúkali stávkujúcemu rovnaký konzistentný zážitok. A samozrejme do synchronizácie a integrácie všetkých platforiem.

Športoví stávkari si omnikanálové operácie veľmi vážia

Takúto funkciu integrovaného kanála športoví stávkari veľmi oceňujú. To preto, že omnikanálové operácie jednoducho znamenajú, že bez ohľadu na to, kde alebo ako budú využívať služby ponúkané stávkovou kanceláriou, ich zážitok bude rovnaký a prechod z jedného kanála do druhého bude bezproblémový.

Na záver možno povedať, že najdôležitejšou zmenou, ktorú priniesol internet a digitálne technológie - samozrejme, okrem rozvoja online prostredia - je to, že umožnili prelínanie, integráciu dvoch svetov: offline a online.

Takáto integrácia stiera hranice medzi tým, čo sa deje online, a tým, čo sa deje offline, a umožňuje stávkarom získať jedinečný zážitok pri prechode rôznymi kanálmi a medzi nimi.

Omnikanálové operácie sú v odvetví hazardných hier a športového stávkovania také dôležité, že čoskoro budeme hovoriť len o plne integrovaných funkciách, ktoré dokážu zachytiť hodnotu stávkujúcich. A túto hodnotu má uvoľniť oddanosť a lojalita, ktorú si vzájomne preukazujú hráči a stávkové kancelárie na Slovensku.