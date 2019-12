Historický úspech nášho vína. Rizling rýnsky zo Svätého Jura ide do 3*Michelinskej reštaurácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vinárstvo Via Jur oslavuje veľkolepý úspech. Ich Rizling Rýnsky 2017 sa ako vôbec prvé slovenské víno dostal na vínnu kartu 3* michelinskej reštaurácie. Vybrala si ho Ristorante Mudec Di Enrico Bartolini *** hviezdneho talianskeho šéfkuchára Enrica Bartoliniho. Mudec sa pýši tromi michelinskými hviezdami (samotný Enrico Bartolini má až osem týchto ocenení) a sídli v múzeu kultúry MUDEC v Miláne. Slovenský rizling ponúkne na vínnej karte od februára 2020 a víno bude súčasťou wineparingu a niektorých degustačných menu. Žiadne iné slovenské víno sa v reštaurácii s takýmto kreditom ešte nikdy nepredávalo. VJR Rizling rýnsky 2017 nesie rukopis hlavného technológa ViaJur Michala Rigana."Toto je sen každého vinára a my ho teraz prežívame. Vedeli sme, že náš Rizling rýnsky z roku 2017 je výnimočné víno, ale toto je naozaj obrovská pocta. Enrico Bartolini je svetová kuchárska hviezda. Do svojej reštaurácie si vyberá len to najkvalitnejšie," povedal Michal Rigan a dodal, že táto unikátna spolupráca vznikla počas návštevy Enrica Bartoliniho na Slovensku.Hviezdny taliansky šéfkuchár podával v tatranskom Hoteli Lomnica svoje preslávené degustačné menu (podáva sa už 10 rokov). Párovanie vín ku jednotlivým chodom mali na starosti markíz Francesco Mazzei z toskánskeho vinárstva Mazzei a práve Michal Rigan z vinárstva ViaJur. Ku každému chodu tak boli podávané dve vína - talianske a slovenské. A práve tu sám Enrico Bartolini po prvý krát ochutnal VJR Rizling rýnsky 2017 z vinárstva ViaJur zo Svätého Jura pri Bratislave.Neskôr ho rovnako tak vysoko ocenil aj hlavný someliér Ristorante Mudec Sebastian Ferrara, ktorý okrem iného povedal: "Naozaj dobré. Extrémne dobré! Krásne aromatikum. Ide o skutočne veľmi elegantné víno. Bravo".Hviezdny taliansky šéfkuchár Enrico Bartolini prevádzkuje celkovo 5 reštaurácií a o Rizlingu rýnskom 2017 uvažujú aj v ďalšej jeho michelinskej prevádzke - Trattoria Enrico Bartolini*, ktorá sa nachádza v Toskánsku, v zážitkovom rezorte L´Andana. Jej hlavný someliér Davide Macaluso dokonca osobne navštívil vinárstvo ViaJur v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure. "Našiel som tu nečakané veci - napríklad podpivničený tunel a ochutnali sme mimoriadne zaujímavé miestne vína - najmä Muller a Rizling," povedal Davide Macaluso.Prienik slovenských vín do sveta špičkovej talianskej gastronómie je určite úspechom celého slovenského vinárstva. Vo ViaJur, ktoré nadväzuje na vinársku tradíciu Malých Karpát siahajúcu do 15. storočia, sú na tento úspech veľmi hrdí. A veria aj svojím červeným vínam - práve v roku 2020 totiž uvádzajú na trh Frankovku modrú a Dunaj. Obidve vína sú z ich šťastného ročníka 2017."Michelinský" Rizling Rýnsky 2017 si môžu dopriať aj Slováci. Momentálne je v ponuke Reštaurácie s vinotékou SELAVÍ v Bratislave, v tatranskom Hoteli Lomnica a aj v jeho hotelovej vinotéke SELAVÍ.Rizling rýnsky zo Svätého Jura ide do 3*Michelinskej reštaurácieInzercia