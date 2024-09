Historický úspech pre slovenské volejbalistky, prvýkrát sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.9.2024 (SITA.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa po prvý raz v ére samostatnosti kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Tie sa uskutočnia od 22. augusta do 7. septembra 2025 v thajských mestách Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima a Phuket.Slovenky sa medzi 32 najlepších tímov na svete prebojovali vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), kde im patrí 28. miesto.„Moje prvé pocity a dojmy z postupu na svetový šampionát sú také, že 'splnil sa nám sen'. Som hrdý a nesmierne šťastný, že slovenský volejbal dosiahol historický moment, ktorý sa zapíše do dejín nášho športu veľkými písmenami. Tento moment znamená veľkú vec pre všetky naše kluby, trénerov, funkcionárov, rozhodcov, sponzorov a celé naše hnutie. V čase, keď kolektívne halové olympijské športy bojujú zo všetkých síl o svoje miesto, keď sa vyhodnocujú stratégie, výsledky a stav nášho športu, je táto správa pre nás unikátna,“ povedal pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) jej prezident Marek Rojko. Najvyšší muž slovenského volejbalu vyzdvihol všetky hráčky a trénerov, ktorí v ostatných rokoch prispeli k tomuto úspechu.„Išli by sme až do roku 2016, keď sa zapracovaním najúspešnejšej generácie v mládežníckych kategóriách podarilo spoločne cez domáce ME 2019, ME 2021 až po najlepšie umiestnenie na ME 2023 splniť si sen celého nášho hnutia. Ďakujem partnerom volejbalu, ktorí pri nás stáli v najťažších časoch a naplno podporovali náš veľký potenciál,“ doplnil Rojko k postupu na MS.