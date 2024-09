Vadovičová získala druhú medailu na paralympijských hrách v Paríži, posledný výstrel jej však nevyšiel

3.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová získala na paralympijských hrách v Paríži už svoju druhú medailu. V utorňajšom finále disciplíny ľubovoľná malokalibrovka v troch polohách na 50 m na strelnici v Chateauroux vybojovala striebro, keď získala 456,1 bodu.Nebola ďaleko od zlata, ale nevyšiel jej posledný výstrel a predbehla ju Nemka Natascha Hiltropová, ktorá zvíťazila s náskokom štyroch desatín bodu pred Vadovičovou.Pre 41-ročnú Vadovičovú je to ôsma medaila z paralympijskej scény. Na konte má päť zlatých, dve striebra a jeden bronz.Predtým v nedeľu získala Vadovičová zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 m v miešanej súťaži v kategórii R3, v ktorej triumfovala pred strieborným Radoslavom Malenovským . Ten v utorok medzi mužmi tiež štartoval v ľubovoľnej malokalibrovke v troch polohách na 50 m, no v kvalifikácii obsadil 12. miesto a nedostal sa do finálovej osmičky.Slovensko dosiaľ na PH 2024 v Paríži získalo päť medailí, z toho tri zlaté (3-2-0). Najprv v sobotu zvíťazil v stíhacích pretekoch na 4000 m paracyklista Jozef Metelka a zakrátko vyhrali vo finále štvorhry v parastolnom tenise Ján Riapoš s Petrom Lovašom. V nedeľu pridali ďalšie dve medaily Vadovičová a Malenovský.