Historický vláčik Korýtko vozí turistov už štvrtý rok, premáva počas prázdnin

Ružomberský historický vláčik Korýtko jazdí po svojej trase už štvrtú sezónu. Vlak s vozňom pre bicykle a kočíky premáva počas všetkých prázdninových víkendov na trojkilometrovom úseku zrekonštruovanej železnice.

Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov, v konečnej stanici Zápalkareň sú počas leta pripravené aj viaceré tematické podujatia.

Špeciálne akcie

Bývalá Korytnická železnica

17.7.2021 (Webnoviny.sk) -Špeciálne akcie sú zamerané na farmárstvo, papierenstvo, modelárstvo a v pláne je aj divadelný deň. V posledný júlový piatok je pripravená špeciálna jazda naprieč Liptovom.„Z Ružomberka sa dostanú cyklisti až do Kráľovej Lehoty so zastávkami v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku a zase z horného Liptova sa dostanú záujemcovia na konečnú Korýtka do stanice Zápalkáreň a späť. Ak bude mať jazda najmä u cyklistov úspech, tak verím, že v budúcnosti pôjde už o našu pravidelnú aktivitu,“ skonštatovala riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.Bývalá Korytnická železnica vznikla v roku 1908 a až do ukončenia svojej prevádzky v roku 1974 bola spoľahlivým dopravným prostriedkom pre prepravu tovaru aj cestujúcich z okolitých obcí do Ružomberka.Prepravovala aj kúpeľných hostí do vtedy už svetoznámych kúpeľov v Korytnici. V roku 2018 sa podarilo obnoviť torzo z pôvodnej trasy, ktorou vláčik jazdil v minulom storočí.