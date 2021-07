Ministerstvo vnútra minulo na muníciu pre policajtov viac než milión eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra uzavrelo kúpnu zmluvu na zabezpečenie ôsmich miliónov kusov nábojov kalibru 9x19 milimetrov Luger pre potreby polície.Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, náklady na zabezpečenie munície predstavujú 1 178 880 eur aj s DPH. Náboje do ručných zbraní má rezortu do konca novembra dodať spoločnosť ERIK JV s.r.o.Ministerstvo tiež pre potreby polície kúpilo aj tri ťažké pyrotechnické obleky v celkovej hodnote 320 400 eur aj s DPH. Dodať ich má do konca roka spoločnosť PYRA, spol. s.r.o.„Ťažký pyrotechnický ochranný oblek je základným ochranným pracovným prostriedkom zasahujúceho pyrotechnika pri prezeraní podozrivých predmetov a miest, ktoré môžu obsahovať výbušniny, muníciu, výbušné predmety alebo výbušné systémy," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že zakúpené obleky znižujú možné riziko ohrozenia života a zdravia zasahujúceho pyrotechnika