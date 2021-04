Historickým centrom Benátok sa už nebudú plaviť výletné lode, ministri schválili zákaz vstupu

Talianski

1.4.2021 (Webnoviny.sk) -ministri schválili zákaz vstupu výletných lodí do historického centra Benátok. Ako informuje spravodajský portál BBC,minister kultúry Dario Franceschini v stredu oznámil, že sa tak rozhodli v reakcii na žiadosť Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Ministri v stredu odsúhlasili, že okrem výletných lodí nebudú môcť vstúpiť do benátskeho kanála Giudecca, ktorý vedie k historickému Námestiu svätého Marka, ani kontajnerové lode.Kritici argumentujú, že lode spôsobujú znečistenie a narúšajú základy mesta, ktoré už beztak trpí pravidelným záplavami.Kým úrady nenájdu trvalé riešenie, veľké lode budú musieť kotviť v benátskom priemyselnom prístave. Vláda bude organizovať „výzvu na nápady“ pre alternatívny terminál pre výletné lode v meste.Franceschini zákaz pochválil a uviedol, že je to „správne rozhodnutie, na ktoré sa čakalo roky“.Výletné lode v súčasnosti nemôžu vstúpiť do Benátok pre protipandemické opatrenia. Ich neprítomnosti v meste pripisujú zlepšenie kvality vody v lagúnach.Tlak na úrady za zákaz veľkých lodí v Benátkach sa zvýšil v roku 2019 po tom, čo výletná loď narazila do prístavu a zranila päť ľudí. Už predošlé iniciatívy boli neúspešné. Dosiaľ sa pre mesto nenašlo trvalé riešenie.