Svěrákovci nakrúcajú Betlehemské svetlo, film o hľadaní harmónie

Deň po svojich narodeninách, ktoré oslavuje na Deň učiteľov 28. marca, začal Zdeněk Svěrák nakrúcať film Betlehemské svetlo, v ktorom si zahrá hlavnú úlohu. Režisér Jan Svěrák obsadil do ďalších rolí Danielu Kolářovú, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka a Vladimíra Javorského.





"Film bude o hľadaní životnej harmónie, o hranici medzi vyrovnanosťou a rezignáciou, a túto ťažkú tému rozptýlime humorom, štylizáciou a veľkým nadhľadom," vysvetľuje režisér Jan Svěrák. Scenár vychádza z knižného bestselleru Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka a je rozprávaný ako príbeh o spisovateľovi, ktorému do bežného života vstupujú postavy z vlastných poviedok. "Hrám spisovateľa Šejnohu,“ prezradil autor predlohy Zdeněk Svěrák. "Ten človek akoby mi z oka vypadol. Je len o trochu vtipnejší než ja," dodal 85-ročný dramatik, scenárista, herec, autor pesničkových textov a spisovateľ.O špecifický vizuál filmu sa postará držiteľ ôsmich Českých levov a ďalších piatich nominácií – kameraman Vladimír Smutný, ktorý spolupracoval so Svěrákovcami už na Koljovi pred 25 rokmi a rovnako tak oceňovaný architekt Ján Vlasák a kostýmová návrhárka Simona Rybáková. Strih celého filmu bude mať po prvý raz na starosti pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa František Svěrák.Hlavné postavy okrem Zdeňka Svěráka stvárnia Daniela Kolářová, Vojta Kotek a Tereza Ramba. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Ondreja Vetchého, dánsku herečku Patríciu Schumann a Jitku Čvančarovú.Nakrúcanie snímky Betlehemské svetlo potrvá od konca marca do mája prevažne v Prahe. Premiéru filmu tvorcovia plánujú na apríl roku 2022. Do slovenských kín film uvedie spoločnosť Magic Box Slovakia.