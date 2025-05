Historik: Konkláve bude rýchle, budúci pápež nemusí byť ako František

Voľba nového pápeža, ktorá sa v stredu popoludní začne v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne, bude zrejme rýchla, predpokladá Miles Pattenden, historik z Oxfordskej univerzity zaoberajúci sa dejinami katolíckej cirkvi. Ako vysvetlil v rozhovore, posledných niekoľko konkláve trvalo v priemere iba tri dni. Okrem toho kardináli budú cítiť tlak, aby pápeža zvolili rýchlo, keďže sa na nich upierajú zraky celého sveta.





„Pre katolíckych veriacich by bolo znepokojivé, keby sa konkláve neskončilo ani po týždni,“ skonštatoval. Pápež Benedikt XVI. takéto obavy predpokladal, a tak ustanovil, že ak sa nerozhodne ani po 30 hlasovaniach (v bežné dni sa hlasuje štyrikrát), do finále postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti.Kandidáti sa však podľa Pattendena poznajú oveľa menej než v predchádzajúcich konkláve, keďže nedávno zosnulý pápež František zvykol menovať kardinálov aj z odľahlých oblastí. Kardináli sa mali možnosť spoznávať teraz v rámci formálnych aj neformálnych diskusií počas takzvaných novemdiales (deviatich dní smútku) za pápeža Františka, poznamenáva historik.Ak príde na regionálne úvahy, deliaca čiara podľa neho ide predovšetkým medzi kardinálmi z rímskej kúrie a tými zo zvyšku sveta. „V roku 2005 prevládal pocit, že potrebná je kontinuita: že riadenie Vatikánu by mal dať do poriadku skúsený Josef Ratzinger, ktorý bol pravou rukou pápeža Jána Pavla II. V roku 2013 to už bolo iné – prevládal dojem, že len človek zvonka ako Jorge Bergoglio by mohol byť schopný zakročiť proti skrytým záujmom v riadiacich štruktúrach Vatikánu,“ tvrdí historik.Argument o insideroch a outsideroch podľa neho zaznie aj teraz, predovšetkým v súvislosti s kandidatúrou vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina. „Avšak svet sa zmenil a vzrástol aj tlak na neeurópskeho pápeža, predovšetkým takého, ktorý nemá ani európsky pôvod,“ zdôraznil analytik. Argentínsky pápež František bol prvým neeurópskym pápežom za viac než tisíc rokov a vôbec prvým z amerického kontinentu, avšak predkov mal z Talianska.Jedným z hlavných favoritov je podľa analytika popri Parolinovi filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle. „Ponúka kontinuitu s Františkom, čo sa týka štýlu aj pastoračného prístupu,“ vysvetlil. Jedným dychom však dodal, že je ťažké odhadnúť, kto bude zvolený. Nie je jasné, čo sa bude teraz považovať za ideálny vek nového pápeža, ani to, či zavážia skúsenosti z vedenia významnej diecézy.Hoci pápež František vymenoval 108 kardinálov zo 133, ktorí by sa mali zúčastniť na konkláve, podľa Pattendena nie je isté, že nový pontifex bude rovnaký ako ten predchádzajúci. „Rímske príslovie ‘po tučnom pápežovi prichádza chudý’ naznačuje, že kardináli sa často zamerajú na chyby predchádzajúceho pápeža a bez ohľadu na vlastné ideologické sklony si vyberú niekoho, kto by mal predchádzajúce nedostatky napraviť,“ upozornil Pattenden. Takže podľa neho nie je vylúčené, že kardináli z progresívnej väčšiny sa rozhodnú pre kandidáta z konzervatívnej menšiny, aby zabránili ešte hlbšiemu rozdeleniu v cirkvi, prípadne až otvorenej schizme.Okrem toho František podľa historika nevymenovával výlučne ideovo spriaznených kardinálov, ale nezriedka vybral aj konzervatívcov z častí sveta, ktorým chcel dať zastúpenie. „V dejinách sa málokedy stalo, že pápež dokázal vytvoriť kolégium kardinálov výlučne na svoj obraz či kontrolovať vývoj konkláve po svojej smrti. Pochybujem, že v roku 2025 to bude inak,“ skonštatoval na záver historik z Oxfordu.