Pellegrini navštívil Malacky, vyzdvihol pozitívny rozvoj mesta – VIDEO

Narážal aj na vývoj demografie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Starostlivosť o seniorov

7.5.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini počas utorkového regionálneho výjazdu do Malaciek ocenil ambiciózne vedenie mesta. "Mestu sa za posledných desať rokov podarilo získať obrovské množstvo externých zdrojov zo všetkých možných fondov a výziev, ktoré existujú v rôznych oblastiach a vidno, že pod vedením mesta sa veľmi veľa v Malackách buduje, veľa sa dokončuje a zlepšuje sa kvalita života občanov," poznamenal.Prezident okrem iného ocenil budovanie športovej a cestnej infraštruktúry, záchytných parkovísk, cyklotrás, ale aj rekonštrukcie škôlok a navyšovanie ich kapacít. Osobitne vyzdvihol projekt Šport arény , pri ktorého zrode stál ešte ako predseda vlády."V tejto súvislosti upriamil pozornosť na to, aby sa aj v ostatných mestách efektívne využívali finančné prostriedky, napríklad z Fondu na podporu športu , a zlepšila sa športová infraštruktúra na celom Slovensku," uviedla Kancelária prezidenta SR V súvislosti so sociálnou oblasťou prezident ocenil, že Malacky sa snažia predvídať, myslia v dlhodobom horizonte a sú v tomto príkladom pre iné mestá aj pre členov vlády. Narážal tým na vývoj demografie na Slovensku a upresnil, že za posledných niekoľko dekád sa na Slovensku narodil najmenší počet detí."A to by som veľmi privítal, keby nielen mesto ako Malacky a iné mestá, ale aj centrálna vláda na čele s pánom ministrom sociálnych vecí a rodiny rozmýšľali z dlhodobého horizontu, pretože kým na jednej strane dnes mestá prešli veľkou vlnou rekonštrukcií škôlok, zvýšenia kapacít základných a stredných škôl, došlo k obnove týchto budov, tak sa pred nami tlačí jedna obrovská vlna, ktorá nás môže veľmi tvrdo zasiahnuť. A to je starostlivosť o našich slovenských seniorov ," skonštatoval Peter Pellegrini.Dodal, že práve starostlivosť o seniorov v budúcnosti vytvorí veľký tlak na zariadenia sociálnych služieb na celom Slovensku. "Myslím si, že toto bude obrovská výzva pre Slovenskú republiku, zvládnuť demografický vývoj na Slovensku. Sme jeden z najrýchlejšie starnúcich národov v rámci Európskej únie a tých kapacít a kvalita poskytovanej sociálnej starostlivosti nie je ešte na takej úrovni, ako by mohla byť. A máme tu čo doháňať a bude si to vyžadovať enormné investície," doplnil prezident.Súčasťou programu bola taktiež návšteva neziskovej organizácie Vstúpte, ktorá sa stará o ľudí s mentálnym postihnutím v rôznom veku. Pomocou denného stacionára vytvárajú priestor, aby bolo o nich počas dňa postarané, odľahčili starostlivosť ich rodičov a spolupracujú aj s chránenou dielňou. Prezident ocenil, že mesto tejto organizácii poskytlo významnú finančnú podporu na rekonštrukciu priestorov.