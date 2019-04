Históriu Bratislavy priblíži aj bronzový model mesta v 18. storočí

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Bratislava 7. apríla (TASR) – Časť z histórie Bratislavy by po vzore zahraničných metropol či niektorých slovenských miest mohol približovať bronzový model časti historického mesta. Štvorcový model s rozmermi 1,5 x 1,5 metra má znázorňovať mesto v 18. storočí za vládnutia Márie Terézie. Jeho popis bude v štyroch jazykoch a tiež v Braillovom písme. Model by mal byť hotový začiatkom mája, o mieste osadenia sa rokuje.uviedol pre TASR iniciátor projektu Martin Sloboda.Ako predloha slúžil model v Múzeu mesta Bratislavy.vysvetlil Sloboda. Výrez priblíži mesto na juhu po Dunaj a ešte neregulované nábrežie, na severe po kopce s vinohradmi, kde sú v súčasnosti Palisády s vilovou štvrťou. Západnou stranou siaha po tunel a na východe po Štefánikovu ulicu, kde boli v minulosti sady a záhrady.Na začiatku sa model z múzea zoskenoval a v ateliéroch VŠVU sa začalo pracovať na sadrovom odliatku. Jednotlivé domčeky a objekty sa vytlačili na 3D tlačiarni a vkladali do tohto modelu. Aktuálne sa model po častiach odlieva do bronzu.Nový bronzový model by mal mať podľa Slobodu niekoľko rozmerov. Jedným z nich má byť zvýšenie atraktivity pre zahraničných turistov, druhý by mal byť výchovný smerom k slovenským návštevníkom i Bratislavčanom.poznamenal Sloboda. Model by mal tiež slúžiť aj nevidiacim, aby si lepšie dokázali vytvoriť predstavu o historickom meste.Náklady by mali dosiahnuť okolo 35.000 eur, časťou sumy prispel Rotary club Bratislava Danube.povedal Sloboda.Iniciatívu víta aj predsedníčka bratislavskej mestskej komisie pre cestovný ruch Soňa Svoreňová.podotkla Svoreňová s tým, že zároveň Bratislavčanom pripomenie históriu mesta.Ma margo miesta osadenia uviedla, že by mal byť umiestnený na hlavnej turistickej trase.doplnila.