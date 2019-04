P. Kováčik: Prioritou výstavby cestnej siete musia byť najmä diaľnice

Archívna snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 7. apríla (TASR) - Prioritou výstavby cestnej siete musí byť dobudovanie základnej komunikačnej siete, predovšetkým diaľničnej. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Prvé musia byť vybudované TEN-T koridory, ktoré sú naviazané na medzinárodné tranzitné trasy, pretože tie Slovensko efektívne spoja aj z hľadiska prepravy nákladu, aj z hľadiska prepravy osôb s okolitými krajinami a Európou, doplnil.Dopravných, stavebných inžinierov a kvalitných materiálov je podľa Kováčika na Slovensku dostatok. Problémom je však komplikovaná legislatíva, ktorá objektívne predlžuje dobu prípravy, nejasné plánovanie a politické vplyvy, zmeny a zásahy do priorít výstavby.uviedol. Dôvodom je, že v rámci volebného cyklu sa medzitým zmenia vlády a politické priority. Takmer pripravené úseky sa nedostanú do realizácie a začnú sa pripravovať iné úseky.Kým sú nové úseky pripravené, dochádza ku sklzom a poklesu tempa investičnej výstavby a zároveň je veľa zastaraných dokumentácií na úseky, ktoré sa nedostali do realizácie.priblížil situáciu.Podľa jeho slov sú to neefektívne vynaložené prostriedky a strata času." uzavrel prezident zväzu stavebných podnikateľov.