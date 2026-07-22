Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

22. júla 2026

Hitlerov rodný dom dostal novú úlohu. Z pútnického miesta neonacistov je policajná stanica


Tagy: Krajná pravica Masový vrah Rakúska polícia Rakúska vláda

Viedeň verí, že uniformy odradia obdivovateľov nacizmu. Kritici namietajú, že ani nová fasáda, ani policajná tabuľa históriu neprepíšu.



Zdieľať
austria_hitlers_birthplace_82768 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Viedeň verí, že uniformy odradia obdivovateľov nacizmu. Kritici namietajú, že ani nová fasáda, ani policajná tabuľa históriu neprepíšu.


Rakúsko v stredu slávnostne otvorí policajnú stanicu v rodnom dome Adolfa Hitlera. Vláda verí, že práve prítomnosť polície odradí krajne pravicových sympatizantov od návštev miesta narodenia nacistického diktátora. Kritici však hovoria, že ide skôr o symbolické než skutočné riešenie problému.

Rekonštrukcia za 20 miliónov


Na prestavbu nenápadného domu zo 17. storočia v hornorakúskom mestečku Braunau am Inn pri nemeckých hraniciach vynaložil štát približne 20 miliónov eur.

Rekonštrukcia sa skončila s trojročným meškaním a budova je dnes takmer na nepoznanie. Pôvodnú žltú fasádu prekryla biela omietka, nad vchod pribudla tabuľa s označením polície.

Mŕtvi varujú


Na chodníku pred budovou však zostal pamätný kameň s nápisom: „Za mier, slobodu a demokraciu. Už nikdy fašizmus. Milióny mŕtvych varujú.“

Osud domu bol predmetom desaťročia trvajúcich sporov. Budova patrila od roku 1912 jednej rodine a od roku 1972 ju štát využíval na základe nájomnej zmluvy ako centrum pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré patrili medzi obete nacistického režimu.

Posledná majiteľka Gerlinde Pommerová však dlhé roky odmietala akúkoľvek prestavbu a až do poslednej chvíle napádala vyvlastnenie nehnuteľnosti.

Zbúranie odmietli


Rakúsko prijalo zákon o vyvlastnení v roku 2016 a Najvyšší súd následne potvrdil odkúpenie približne 800 štvorcových metrov veľkého objektu za 810-tisíc eur.

Historici odmietli jeho zbúranie a zároveň neodporúčali zriadiť múzeum či pamätník, aby sa miesto nestalo ešte väčším magnetom pre neonacistov.

Expertná komisia preto navrhla zriadiť v budove policajnú stanicu. Rakúska vláda tvrdí, že trvalá prítomnosť polície jasne ukáže, že akákoľvek glorifikácia nacizmu je neprípustná, a miesto „zneutralizuje“.

Najväčší masový vrah


Nie všetci však tejto logike veria. „To je absurdné. Ľudstvo predsa nezabudne, kde sa narodil najväčší masový vrah v dejinách,“ povedal hovorca Rakúskeho výboru Mauthausen Robert Eiter. Podľa neho rekonštrukcia nezabráni ani jedinému neonacistovi, aby sa do Braunau vybral.

Debata prichádza v čase, keď je najsilnejšou politickou stranou v Rakúsku krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorú po druhej svetovej vojne spoluzakladali bývalí nacisti. Podľa prieskumov ju podporuje približne 37 percent voličov.


Zdroj: SITA.sk - Hitlerov rodný dom dostal novú úlohu. Z pútnického miesta neonacistov je policajná stanica © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krajná pravica Masový vrah Rakúska polícia Rakúska vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako byť v bezpečí aj so slúchadlami v ušiach? Huawei pozná odpoveď
<< predchádzajúci článok
Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 