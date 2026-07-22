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22. júla 2026
Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera
Tagy: Ružový panter Úmrtie
Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého tenorový saxofón znel v ikonickej ústrednej melódii filmu Ružový panter. Počas kariéry spolupracoval s viacerými hudobnými legendami a ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého tenorový saxofón znel v ikonickej ústrednej melódii filmu Ružový panter. Počas kariéry spolupracoval s viacerými hudobnými legendami a patril k vyhľadávaným štúdiovým hudobníkom.
Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého preslávilo sólové vystúpenie v ocenenej ústrednej melódii filmu Ružový panter. O jeho úmrtí, ku ktorému došlo 15. júla, informovala rozhlasová stanica KKJZ.
Johnson, syn profesionálneho saxofonistu, sa spočiatku venoval „jump blues“ a „rhythm and blues“. Neskôr sa stal uznávaným koncertným aj štúdiovým hudobníkom a spolupracoval s hviezdami ako Frank Sinatra, Nat „King“ Cole, Ella Fitzgeraldová či Barbra Streisandová.
Hudbu k filmu Ružový panter z roku 1963 skomponoval Henry Mancini, ktorý napísal známu melódiu priamo pre Johnsona. Jeho tenorový saxofón dominuje úvodnej časti skladby, ktorá sa stala jednou z najznámejších filmových tém v histórii.
Johnson bol členom legendárnej skupiny štúdiových hudobníkov The Wrecking Crew, ktorých producenti vyhľadávali pre ich mimoriadnu všestrannosť a schopnosť nahrávať skladby s minimálnou prípravou. V dokumente z roku 2008 spomínal, že práca štúdiových hudobníkov často zostávala bez uvedenia ich mien, aby sa nepoškodilo ego členov oficiálnych kapiel.
Rodák z americkej Louisiany pôsobil tiež 15 rokov v orchestri populárnej televíznej talkshow „The Merv Griffin Show“. Počas svojej kariéry sa zaradil medzi najrešpektovanejších štúdiových saxofonistov svojej generácie.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého preslávilo sólové vystúpenie v ocenenej ústrednej melódii filmu Ružový panter. O jeho úmrtí, ku ktorému došlo 15. júla, informovala rozhlasová stanica KKJZ.
Johnson, syn profesionálneho saxofonistu, sa spočiatku venoval „jump blues“ a „rhythm and blues“. Neskôr sa stal uznávaným koncertným aj štúdiovým hudobníkom a spolupracoval s hviezdami ako Frank Sinatra, Nat „King“ Cole, Ella Fitzgeraldová či Barbra Streisandová.
Hudbu k filmu Ružový panter z roku 1963 skomponoval Henry Mancini, ktorý napísal známu melódiu priamo pre Johnsona. Jeho tenorový saxofón dominuje úvodnej časti skladby, ktorá sa stala jednou z najznámejších filmových tém v histórii.
RIP saxophonist Plas Johnson, best known for his playing on the iconic “Pink Panther” theme in 1963. Here’s Johnson with composer Henry Mancini at the piano. Johnson would’ve turned 95 today! pic.twitter.com/Uvcd9Wtxup
— slimzim (@jameszimmermann) July 21, 2026
Johnson bol členom legendárnej skupiny štúdiových hudobníkov The Wrecking Crew, ktorých producenti vyhľadávali pre ich mimoriadnu všestrannosť a schopnosť nahrávať skladby s minimálnou prípravou. V dokumente z roku 2008 spomínal, že práca štúdiových hudobníkov často zostávala bez uvedenia ich mien, aby sa nepoškodilo ego členov oficiálnych kapiel.
Rodák z americkej Louisiany pôsobil tiež 15 rokov v orchestri populárnej televíznej talkshow „The Merv Griffin Show“. Počas svojej kariéry sa zaradil medzi najrešpektovanejších štúdiových saxofonistov svojej generácie.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ružový panter Úmrtie
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