Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

22. júla 2026

Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera


Tagy: Ružový panter Úmrtie

Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého tenorový saxofón znel v ikonickej ústrednej melódii filmu Ružový panter. Počas kariéry spolupracoval s viacerými hudobnými legendami a ...



Zdieľať
gettyimages 1355380452 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého tenorový saxofón znel v ikonickej ústrednej melódii filmu Ružový panter. Počas kariéry spolupracoval s viacerými hudobnými legendami a patril k vyhľadávaným štúdiovým hudobníkom.


Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého preslávilo sólové vystúpenie v ocenenej ústrednej melódii filmu Ružový panter. O jeho úmrtí, ku ktorému došlo 15. júla, informovala rozhlasová stanica KKJZ.

Johnson, syn profesionálneho saxofonistu, sa spočiatku venoval „jump blues“ a „rhythm and blues“. Neskôr sa stal uznávaným koncertným aj štúdiovým hudobníkom a spolupracoval s hviezdami ako Frank Sinatra, Nat „King“ Cole, Ella Fitzgeraldová či Barbra Streisandová.

Hudbu k filmu Ružový panter z roku 1963 skomponoval Henry Mancini, ktorý napísal známu melódiu priamo pre Johnsona. Jeho tenorový saxofón dominuje úvodnej časti skladby, ktorá sa stala jednou z najznámejších filmových tém v histórii.
 

RIP saxophonist Plas Johnson, best known for his playing on the iconic “Pink Panther” theme in 1963. Here’s Johnson with composer Henry Mancini at the piano. Johnson would’ve turned 95 today! pic.twitter.com/Uvcd9Wtxup


— slimzim (@jameszimmermann) July 21, 2026



Johnson bol členom legendárnej skupiny štúdiových hudobníkov The Wrecking Crew, ktorých producenti vyhľadávali pre ich mimoriadnu všestrannosť a schopnosť nahrávať skladby s minimálnou prípravou. V dokumente z roku 2008 spomínal, že práca štúdiových hudobníkov často zostávala bez uvedenia ich mien, aby sa nepoškodilo ego členov oficiálnych kapiel.

Rodák z americkej Louisiany pôsobil tiež 15 rokov v orchestri populárnej televíznej talkshow „The Merv Griffin Show“. Počas svojej kariéry sa zaradil medzi najrešpektovanejších štúdiových saxofonistov svojej generácie.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel saxofonista Plas Johnson, preslávila ho melódia z Ružového pantera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ružový panter Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hitlerov rodný dom dostal novú úlohu. Z pútnického miesta neonacistov je policajná stanica
<< predchádzajúci článok
Maďarské jazero vysychá, turisti miznú. Vedci varujú pred klimatickou krízou aj zlým hospodárením s vodou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 