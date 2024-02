Hity Hany Zagorovej pripomenie aj slovenskému publiku Biograf láska. V súčasnosti najúspešnejší český muzikál postavený na pesničkách legendárnej speváčky predstavili v stredu tvorcovia v Bratislave. Herci Divadla Kalich uvedú slovenskú premiéru muzikálu v bratislavskom STARS auditoriu 14. marca.





"Na pani Zagorovú spomínam s veľkou láskou a pokorou, pre mňa je obrovskou cťou, že jej pesničky boli prenesené na javisko a že ich môžeme spievať, sú to skutočne malé divadelné príbehy, zasadené do krásneho príbehu troch kamarátok," uviedla na tlačovej konferencii Marie Křížová. "Je mi ľúto, že to pani Zagorová nevidela, ale tým, že to hráme s veľkou láskou a každé predstavenie zo seba dávame absolútne maximum, verím, že je na nás pyšná," poznamenala speváčka a herečka."Pre mňa sú to tri roky práce, tri roky príprav, na začiatku toho bola Hanka, ktorá si vypočula našu víziu. Pre mňa to bol obrovský záväzok, že nám piesne prepožičala," vyhlásil režisér Jan Kříž. Zagorovej repertoár označil za posvätný. Speváčka, textárka, herečka a moderátorka sa už finálovej verzie muzikálu nedožila. So Zagorovou sa nemala možnosť stretnúť ani Natálie Halouzková. "Ale jej duch, ak to môžem takto povedať, s nami v divadle stále je. Máme jej portrét na produkcii, kde trávime voľné chvíle," prezradila herečka. Aj ona verí, že by sa Zagorovej muzikál páčil. "Pretože sme k tomu všetci pristupovali s veľkou láskou a pokorou, úctou k tým textom," podčiarkla k titulu, ktorý je v českej metropole vypredaný na rok dopredu.Hana Zagorová nahrala vyše 900 piesní, sama pre seba napísala viac ako 90 textov. "Sú nádherné, doslova ako malé básne, chcel som, aby táto časť jej osobnosti bola obsiahnutá na javisku," dodal Kříž. Potvrdil, že na bratislavské uvedenie Biografu láska prídu herci z pôvodného českého naštudovania muzikálu v pražskom Divadle Kalich. "Tak ako si to maznáme v Prahe, tak to chceme predstaviť slovenskému publiku. Som veľmi rád, že nemusím robiť žiadnu orezanú zájazdovú verziu, ale skutočne to urobíme na plné obrátky," uzavrel.Od 14. do 17. marca sú už predstavenia takmer vypredané, organizátori preto pridali ďalšie termíny v máji.