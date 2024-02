Aké sú nové trendy vo fotografovaní smartfónom? Nový bez-zrkadlovým fotoaparát s umelou inteligenciou.

Dopyt po bez-zrkadlovkách raketovo stúpa vďaka ich neodolateľným funkciám, ktoré priťahujú fotografov všetkých úrovní. Jedným z hlavných vylepšení je schopnosť posúvať hranice toho, ako rýchlo uzávierka funguje. Vyššie časy uzávierky umožnili bez-zrkadlovým fotoaparátom zachytiť snímky v rýchlom slede za sebou, aby sa zdalo, že zastavia rýchlo sa pohybujúce objekty a znížia rozmazanie pohybu. To je výhoda pri fotografovaní športu, voľne žijúcich živočíchov a všetkých udalostí, kde je kľúčové zachytenie rýchlych okamihov.





Bližší pohľad na výkonný fotoaparát zabudovaný do HONOR Magic6 Pro získate, keď sa pozriete na úchvatné fotografie, ktoré vznikli v spolupráci s Céciliou Berder, slávnou francúzskou šermiarkou. Elitná športovkyňa použila úplne nový fotoaparát HONOR Magic6 Pro na zachytenie neuveriteľne rýchlych okamihov šermu v plnej ostrosti. HONOR Magic6 Pro sa tak ukázal ako jeden z najlepších foto-smartfónov pre športovú fotografiu. Séria jej fotografií ukazuje bleskovo rýchle a komplikované techniky šermu, ktoré je ťažké zachytiť aj profesionálnymi fotoaparátmi. Zaujímavosťou je, že fotografie boli nasnímané zo zákulisia, kde bolo pripravených 30 telefónov HONOR Magic6 Pro, ktoré automaticky zachytávali rýchlo sa pohybujúce pohyby.

Držať krok s trendom prenosných bez-zrkadlových kamier

Dopyt po bez-zrkadlovkách raketovo stúpa vďaka ich neodolateľným funkciám, ktoré priťahujú fotografov všetkých úrovní. V posledných rokoch prechádza segment „bezzrkadloviek“ neustálymi hardvérovými aktualizáciami, vďaka ktorým je veľmi obľúbený u milovníkov fotografie. Jedným z hlavných vylepšení je schopnosť posúvať hranice toho, ako rýchlo uzávierka funguje. Vylepšením mechanizmu uzávierky boli výrobcovia schopní ponúknuť ešte vyššie časy uzávierky, čo umožnilo digitálnym fotoaparátom bez zrkadla zachytiť snímky v rýchlom slede za sebou, aby sa zdalo, že zastavia rýchlo sa pohybujúce objekty a znížia rozmazanie pohybu. To je výhodou pri fotografovaní športu, ale aj živej prírody a všetkých druhov podujatí, kde je kľúčové zachytiť momentky. Úplne nový kamerový systém HONOR Falcon obsahuje ďalšie systémové vylepšenia rýchlosti uzávierky a snímkovej frekvencie. Pokiaľ ide o automatické zaostrovanie, začlenenie ovládača tvarovej pamäte (SMA) zvyšuje rýchlosť zaostrovania vďaka inovatívnemu hardvéru a vytvára ešte lepší zážitok z vytvárania športový fotografií na smartfóne.







Ďalším trendom vo fotografovaní smartfónom je „Sportography“

V reakcii na rastúcu popularitu športovej fotografie a stále vyšší význam umelej inteligencie (AI) výrobcovia smartfónov tiež vynakladajú veľké úsilie na zlepšenie rýchlosti snímania a jasnosti obrazu. V olympijskom roku je úplne nový kamerový systém HONOR Falcon inteligentnejší ako kedykoľvek predtým. Táto pokročilá technológia prekonáva obmedzenia svojho predchodcu, ktorý sa spoliehal na 270 000 obrázkov, na ktorých sa umelá inteligencia učila identifikovať skákanie, chôdzu a beh. Vylepšená verzia používa obrovskú sadu 8 000 000 obrázkov pokrývajúcich 10 rôznych scenárov, vďaka čomu je výsledná AI ešte inteligentnejšia. Môžete sami vidieť, ako HONOR Magic6 Pro automaticky zachytáva rýchlo sa pohybujúce momenty vrcholového šermu, čo z neho robí najlepšieho pomocníka pre užívateľov na zachytenie špeciálnych okamihov v každodennom živote.







„HONOR posúva hranice inovácií vo fotografovaní smartfónov, aby užívateľom ponúkol najlepší zážitok vo svojej triede. Veríme, že ďalším veľkým trendom vo fotografovaní smartfónmi je športová fotografia a náš pokrok a ambície v oblasti športovej fotografie poháňanej umelou inteligenciou predstavujú významný skok vpred, ktorý umožní našim užívateľom fotografovať so svojimi telefónmi ako profesionáli,“ povedal Dr. Weilung Chou, odborník na technickú fotografiu v spoločnosti HONOR Device Co., Ltd.



Oficiálne globálne spustenie novej série HONOR Magic6 sa uskutoční 25. februára v Barcelone.