Hizballáh vystrelil na Izrael viac ako 200 rakiet, reagoval tak na zabitie jedného z jeho veliteľov

4.7.2024 (SITA.sk) - Libanonská organizácia Hizballáh tvrdí, že na niekoľko základní v Izraeli vystrelila viac ako 200 rakiet. Reagovala tak na zabitie jedného z jej veliteľov. Útok Iránom podporovanej skupiny bol jeden z najväčších počas ostatného obdobia vyostreného napätia na izraelsko-libanonskej hranici.Izraelská armáda uviedla, že z Libanonu na jej územie prenikli „početné projektily a podozrivé vzdušné ciele“, z ktorých mnohé boli podľa nej zachytené. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete.V stredu izraelská armáda priznala, že zabila Muhammada Námiha Násira, ktorý viedol jednu z troch regionálnych divízií Hizballáhu v južnom Libanone. Niekoľko hodín po tom Hizballáh zaútočil desiatkami rakiet na severný Izrael a okupované Golanské výšiny. Ďalšie rakety nasledovali vo štvrtok. Hizballáh uviedol, že na niekoľko základní tiež poslal výbušné drony.Deň po tom, čo útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra rozpútal vojnu v Pásme Gazy, Hizballáh začal na sever Izraela útočiť. Na napätej izraelsko-libanonskej hranici dochádza takmer každý deň k obmedzeným stretom, ktoré sa postupne stupňujú, pričom Hizballáh pri svojich útokoch zavádza nové zbrane a Izrael zasahuje hlbšie do Libanonu.Hizballáh tvrdí, že s útokmi prestane, keď bude v Pásme Gazy prímerie. Izraelskí predstavitelia zas pohrozili spustením väčšej vojenskej operácie, ak militantné hnutie nezastaví svoje útoky.V ostatných týždňoch sa zintenzívnilo globálne diplomatické úsilie v snahe zabrániť tomu, aby strety prerástli do vojny, ktorá by mohla viesť k priamemu konfliktu medzi Izraelom a Iránom, ktorý podporuje Hizballáh.