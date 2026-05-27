 24hod.sk    Šport

27. mája 2026

HK Nitra v Lige majstrov privíta pod Zoborom tri švédske kluby, vycestuje do Fínska aj Švajčiarska – VIDEO


Tagy: Hokejová Liga majstrov

Na Nitru čakajú domáce súboje proti švédskym tímom AIK Skelleftea, Växjö Lakers a Rögle Ängelholm. Cestovať bude na ľad švajčiarskeho klubu Fribourg-Gottéron aj fínskych družstiev KooKoo Kouvola a Saipa ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Na Nitru čakajú domáce súboje proti švédskym tímom AIK Skelleftea, Växjö Lakers a Rögle Ängelholm. Cestovať bude na ľad švajčiarskeho klubu Fribourg-Gottéron aj fínskych družstiev KooKoo Kouvola a Saipa Lappeenranta.


Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná mená súperov v ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027. Rozhodol o tom stredajší žreb, ktorý sa uskutočnil vo švajčiarskom Zürichu.

Hokejisti spod Zobora až tri zo šiestich stretnutí absolvujú proti súperom zo Švédska, ďalšie dve proti fínskym družstvám a jedno proti klubu zo Švajčiarska. Na Nitru čakajú domáce súboje proti švédskym tímom AIK Skelleftea, Växjö Lakers a Rögle Ängelholm. Cestovať bude na ľad švajčiarskeho klubu Fribourg-Gottéron aj fínskych družstiev KooKoo Kouvola a Saipa Lappeenranta.



Zatiaľ naposledy sa v LM predstavil tím HC Košice v sezóne 2023/2024. "Corgoni" boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami. Okrem Košíc a Nitry malo Slovensko v uvedenej súťaži zastúpenie aj ďalšími troma klubmi, zahrali si v nej aj HKM Zvolen. HC '05 Banská Bystrica či Slovan Bratislava.

Tím HK Nitra ovládol v ostatnej sezóne domácu extraligu. Stal sa víťazom základnej časti a v play-off postupne vyradil Michalovce, Poprad aj Slovan.

V hokejovej Lige majstrov sa predstaví dovedna 24 tímov, prvenstvo bude obhajovať švédsky klub HC Frölunda z Göteborgu. Švédsko bude mať v LM štyroch zástupcov, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko a Česko troch. Okrem nich sa v súťaži predstavia aj tímy z Nórska, Francúzska, Dánska, Poľska a Slovenska. V porovnaní s minulou sezónou bude chýbať zástupca z Veľkej Británie.


Zdroj: SITA.sk - HK Nitra v Lige majstrov privíta pod Zoborom tri švédske kluby, vycestuje do Fínska aj Švajčiarska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

