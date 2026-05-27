 24hod.sk    Šport

27. mája 2026

Vlastníci Tottenhamu po ďalšom boji o záchranu v Premier League sľúbili fanúšikom zlepšenie


Rodina Lewisovcov sa zaviazala k výrazným investíciám a obnove klubu. Väčšinoví vlastníci anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur prisľúbili "obnovenie dobrých časov" po dvoch po ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Rodina Lewisovcov sa zaviazala k výrazným investíciám a obnove klubu.


Väčšinoví vlastníci anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur prisľúbili "obnovenie dobrých časov" po dvoch po sebe idúcich sezónach, v ktorých klub len tesne unikol zostupu z Premier League. V nedeľu "kohúti" doma zvíťazili 1:0 nad Evertonom a v zaistili si 17. miesto tabuľky, len tesne sa teda vyhli zostupu. Podobne na tom bol londýnsky klub aj pred rokom.

Sezónu Tottenhamu poznačili až tri trénerské výmeny, čo vyvolalo značné pobúrenie medzi fanúšikmi severolondýnskeho klubu. Kritika sa často obracala práve proti generálnemu riaditeľovi Vinaiovi Venkateshamovi a väčšinovým vlastníkom, ktorých vedie rodinou Lewisovcov.

V septembri 2025 musel klub opustiť dlhoročný predseda predstavenstva Daniel Levy, ktorý stál na čele Tottenhamu takmer 25 rokov a práve on robil kľúčové rozhodnutia. Rodina Lewisovcov teraz adresovala fanúšikom list, v ktorom vyjadrila hlboké sklamanie, ale zároveň sľúbila, že "rekonštrukcia" klubu sa už začala pod súčasným trénerom Robertom De Zerbim.

"Ako majitelia s 25-ročnou históriou sme spolu s vami prežívali vzostupy aj pády Spurs. Umiestnenie na 17. mieste v tejto i minuloročnej sezóne neodzrkadľuje veľkosť a potenciál nášho klubu. Sme mimoriadne sklamaní a zdieľame vašu frustráciu. Sme si vedomí, že sa to nesmie nikdy opakovať," uviedli Lewisovci podľa agentúry PA.

Činy hlasnejšie ako slová


Dodali, že preberajú zodpovednosť za znovuvybudovanie Tottenhamu s cieľom obnoviť ducha, vzrušenie, nebojácnosť a odvážny štýl hry, ktoré boli vždy charakteristické pre tento klub.

"Pre futbal to znamená, že musí byť na prvom mieste... To si vyžiada investície - do tímov, akadémie i zázemia - a sme odhodlaní to splniť. Klub nepredávame, všetci sme v tom naplno a investujeme do klubu. V nasledujúcich mesiacoch uvidíte viac krokov. Vieme, že činy sú hlasnejšie ako slová," uvádza sa tiež v stanovisku.

Vedia o chybách


Generálny riaditeľ Vinai Venkatesham, ktorý prišiel do Tottenhamu od mestského rivala Arsenalu, zažil náročnú prvú sezónu, pričom práve Arsenal vyhral Premier League, kým Tottenham zatiaľ naposledy získal anglický titul ešte v sezóne 1960/1961.

V rozhovore pre BBC Venkatesham priznal: "Klub mal vážne problémy, ktoré je potrebné riešiť na futbalovej úrovni. Vieme o nich a pracujeme na ich odstránení."


Zdroj: SITA.sk - Vlastníci Tottenhamu po ďalšom boji o záchranu v Premier League sľúbili fanúšikom zlepšenie © SITA Všetky práva vyhradené.

HK Nitra v Lige majstrov privíta pod Zoborom tri švédske kluby, vycestuje do Fínska aj Švajčiarska – VIDEO
Prezidentské voľby v Reale Madrid sa uskutočnia 7. júna. Súčasný šéf klubu má aj protikandidáta

