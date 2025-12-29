|
Pondelok 29.12.2025
Meniny má Milada
Denník - Správy
HK Poprad spojil Vianoce s pomocou: Kamzíci rozdávali radosť tam, kde je najviac potrebná
Namiesto klasického sviatočného pozdravu vznikol silný príbeh o pomoci, spolupatričnosti a ľudskosti. Tento rok sa Kamzíci vydali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú - deťom, seniorom, ľuďom bez domova ...
29.12.2025 (SITA.sk) - Namiesto klasického sviatočného pozdravu vznikol silný príbeh o pomoci, spolupatričnosti a ľudskosti. Tento rok sa Kamzíci vydali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, seniorom, ľuďom bez domova aj štvornohým priateľom.
Súčasťou projektu bola aj verejná výzva, do ktorej sa mohli zapojiť deti písaním listov Kamzíkom. V nich zdieľali svoje priania, sny a malé radosti. Práve tieto listy sa stali inšpiráciou pre celý koncept videa a jednotlivé skutky pomoci.
Vďaka partnerom, ktorí dlhodobo podporujú HK Poprad, sa podarilo uskutočniť viacero výnimočných návštev. Na detské oddelenie Nemocnice Poprad priniesli hráči hračky od spoločnosti LERNI v hodnote 3 000 EUR, deťom osobné detské darčeky z fanshopu od HK Poprad a vyčarili úsmevy na tvárach malých pacientov.
Kamzíci navštívili aj Domov seniorov, kde potešili klientov osobnou návštevou, sladkosťami od spoločnosti TOL a zároveň venovali celému domovu a všetkým seniorom a personálu vstupenky na hokejový zápas HK Poprad spolu so vstupom do AquaCity Poprad a relaxom v termálnych bazénoch. Pre mnohých seniorov to bol silný moment, ktorý priniesol radosť, spomienky a pocit, že na nich niekto myslí.
Pomoc smerovala aj do Mestského útulku v Poprade, kde si hráči našli čas na venčenie psov a odovzdali 80 kg krmiva. V Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia zasa Kamzíci priniesli potraviny a ovocie od spoločnosti Lunys, čím prispeli k spríjemneniu sviatočných dní ľuďom v náročnej životnej situácii.
Silným momentom bola aj realizácia detského sna – chlapec zo Základnej školy v Spišskej Sobote absolvoval osobný tréning s Adamom Cracknellom, na ktorý len tak nezabudne. Okrem toho hráči vzali deti z hokejovej triedy na vianočný punč na Námestie sv. Egídia v Poprade a pozvali ich na spoločnú večeru v reštaurácii Dobré Časy Poprad, kde nechýbala dobrá nálada ani sviatočná atmosféra.
Tento príbeh pomoci zachytáva vianočné video HK Poprad ako úprimné poďakovanie všetkým, ktorí veria, že hokej môže robiť svet aspoň o kúsok lepším miestom. Ukazuje, že radosť, úsmev a obyčajná ľudská blízkosť majú rovnakú hodnotu ako góly a víťazstvá. Kamzíci tak pripomínajú, že Vianoce sú najmä o tom, aby sme si všímali jeden druhého.
Celá iniciatíva potvrdzuje, že HK Poprad je viac než len hokejový klub. Je to komunita ľudí, ktorí držia spolu, pomáhajú tam, kde je to potrebné, a nezabúdajú na hodnoty, na ktorých šport stojí. Práve v takýchto momentoch dostáva hokej skutočný zmysel – nielen na ľade, ale aj v živote.
