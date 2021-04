HKM Zvolen je po treťom dueli opäť vo vedení, rozhodujúci gól strelil Slovanu počas oslabenia (video)

Zvolenčania išli za víťazstvom

Slovan je odhodlaný sériu vyrovnať

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v sobotňajšom treťom dueli semifinále play-off Tipos extraligy 2020/2021 na ľade bratislavského Slovana 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstva opäť vedú - tentokrát 2:1.Prvýkrát v sérii zaznamenali zásah v presilovke, no víťazný gól paradoxne strelili počas 5-minútového oslabenia na konci 2. tretiny zásluhou Jozefa Tibenského."Zápas zlomil náš gól v oslabení," priznal pre RTVS asistent zvolenského kouča Andrej Kmeč V 37. min za stavu 2:2 sa po Zuzinovej strele dostal k puku spomenutý Tibenský a postaral sa o rozhodujúci moment stretnutia. V záverečnej časti hry si už Zvolenčania ustrážili vedenie a triumf podčiarkli ďalšími dvomi "trefami."Nebyť zbabranej koncovky druhého stretnutia pod Pustým hradom, keď domáci po dvoch tretinách viedli 2:0, vyrovnávajúci zásah dostali 32 sekúnd pred koncom a napokon prehrali 2:3 po predĺžení, mohli mať Zvolenčania v tejto chvíli tri postupové mečbaly. Na prehru, ktorá by ich mohla zväzovať, však už nehľadia."Hrali sme veľmi dobre, mali sme dobrý pohyb a premenili sme šance. Išli sme za víťazstvom, Slovan sme donútili k chybám a podarilo sa nám odskočiť na viac gólov," dodal Kmeč.Domáceho kouča Róberta Dömeho mrzelo, že to jeho hráčom v treťom semifinálovom dueli nevyšlo podľa predstáv."Zápas sa mohol zlomiť na obe strany, ale inkasovali sme v oslabení a potom sme si dali vlastný gól. Chlapci však bojovali, museli sme improvizovať. V nedeľu chceme vyrovnať sériu," odhodlane skonštatoval kormidelník bratislavského Slovana.